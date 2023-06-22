鐵達尼號觀光潛艇失蹤︱史上最深海拯救行動僅有「兩大救人方案」

載着包括英國億萬富翁哈丁（Hamish Harding）在內5人前往參觀鐵達尼號（Titanic，又譯泰坦尼克號）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）失蹤至今超過3天，料供氧在香港時間6月22日下午6時左右耗盡。有專家指出，這次是人類史上最深海的一次拯救行動，而目前更僅有兩個潛在的可行救人方法。



大規模的搜索行動踏入第三天，來自美國、加拿大、英國和德國等國家的跨國救援人員現正在科德角海岸外1450公里的北大西洋上，搜索約半個比利時大小的海域。救援人員至今還沒有發現該潛艇的任何蹤跡，有專家坦言找到生還者的機會逐漸減少。氧氣儲備的減少和極度寒冷均對救援任務不利，同時深海能見度極低，亦妨礙了對失蹤潛艇的搜索。

美國和加拿大海岸警衛隊已經派出長途偵察機，包括兩架C-130大力神和一架波音P-8進行雷達和視覺搜索。聲納浮標和一艘聲納船也已出動協助，以掃描泰坦號的蹤影。美國海岸巡防隊少將莫傑（John Mauger）表示，聲納設備的監聽深度為4,000米，與鐵達尼號殘骸的深度相同。

美國和加拿大海岸警衛隊已經派出長途偵察機，包括兩架C-130大力神和一架波音P-8進行雷達和視覺搜索。(Reuters)

在這個極端的深度，深海的水壓使得目前僅有美國海軍的無人潛水器Curv-21能最快到達失蹤的海域。2022年，此一無人潛水器曾被部署到中國南海，在約3780米的深度打撈一架F-35戰鬥機的殘骸。

一片看懂｜鐵達尼號失聯潛艇：深入海底午夜區 拯救為何困難？

這次泰坦號的潛在深度為4,000米，也將使其成為歷史上最深的海洋救援任務之一。歷史上的其中一次同類深海拯救行動發生在1973年，當年兩名英國水手搭乘的小型潛水器被困在愛爾蘭外海487米深的大西洋海底，所幸在氧氣耗盡前12分鐘幸運獲救。

負責這次探索任務的海洋之門探險公司（OceanGate）顧問David Concannon在最後一刻退出了這次旅程，他聲稱在泰坦號最初報告失蹤後，美國官員反應緩慢。他表示：「幫助定位泰坦號的重要救援設備目和工作人員早就準備就緒，等待被派到大西洋進行搜索，惟由於美國政府的官僚主義而被耽誤。」

無論如何，遙控潛水器將會成為重要的救援工具。(Reuters)

具體的潛在可行方案是？

當前，外界將焦點放在如何拯救泰坦號之上，畢竟要在廣闊的北大西洋找到這艘大概只有貨van大小的觀光潛艇將是無比艱難。尤其是假如泰坦號在鐵達尼號殘骸附近海底的話，挑戰性將會更大。

德國不來梅大學海洋環境技術和深海工程教授Ralf Bachmayer向美媒表示，如果潛艇在海底，有兩種主要的救援可能性，一是把它拉回水面，惟在該海域近4000米的深度將是「非常困難的」。

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鐵達尼號專家Tim Matlin也對這一操作的可行性表示懷疑，他向《路透社》指出，鑒於需要的電纜長度，救援人員「不可能用繩子把它一直繫連着，因它太重、阻力太大。」

另一種可能性是利用一個浮動裝置，Bachmayer稱之為「浮升袋」（lift bag），可以將它放到泰坦號下面，協助將其升回到水面。然而，由於泰坦號可能會被鐵達尼號殘骸的碎片纏住，是否有充足的空間讓這個浮動裝置操作存在未知數。

無論是以上哪一個方案，遙控潛水器（Remotely Operated Vehicles，ROV）也都是至關重要的工具。在第一種情況下，救援人員可以使用一個或多個遙控潛水器來連接電纜，以將泰坦號拖回水面；它們也可用來把被物件纏住觀光潛艇拯救出來。

拯救泰坦號或成史上最昂貴的救援行動之一。(Reuters)

英國海洋學者Blair Thornton表示，現代的遙控潛水器一般由非常有經驗的人士操作，通常還有高清攝像頭和燈光，並將用繫繩與船隻進行連接。他補充說，在鐵達尼號殘骸周圍地區的深度進行救援行動，可能需要用遙控潛水器將一根纜繩連接到泰坦號上，然後將其慢慢拉回水面，惟他亦指這種特殊情況將是一項非比尋常的任務。

或成史上最貴的救援行動之一

事實上，每年在該處加拿大的海洋環境中都會發生大量的事故。在2011年至2020年期間，每年有284宗事故報告，平均每年造成15.6人死亡。

加拿大災難與應急管理教授Ali Asgary指出，假如拯救行動成功的話，這次搜救行動將是近代史上最昂貴的拯救行動之一。而外界的關注將由救人轉移至觀察費用的承擔方面，看看這筆費用有多少會由保險公司、海洋之門或公眾來承擔。

Asgary認為，無論結果如何，這次事件將圍繞私人風險和冒險行為的公共負擔，以及如何監管某些領域的風險而引發重大討論。特別是，它將把平衡可接受的風險和現有的應急反應能力包括搜救的問題推到討論的前沿。