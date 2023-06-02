中國在東盟電動車市佔率飆升至46%　超越韓國居首

「中國在東盟電動汽車市場佔有率超過韓國，躍居首位。」《韓民族日報》30日以此為題報道稱，數據顯示，韓國電動汽車在東盟進口電動汽車市場的佔有率大幅下降，已被中國產電動汽車趕超。

據報道，韓國大韓商工會議所（Koera Chamber of Commerce & Industry）30日表示，2019至2021年，韓國產電動汽車在東盟進口電動汽車市場的份額從2019年的43.2%降至2021年的8.2%。在此期間，排名從第一下降到第三，金額也從5600萬美元減少至2400萬美元。

韓國大韓商工會議所成立於1948年7月，是韓國最大的民間經濟團體，現有正式會員企業5.5萬家，在韓國內有71家分支機構。主要職能是：調查了解企業情況，向政府提出政策性意見和建議。作為民間團體，對國內生產、物價等進行統計調查；組織、領導會員企業的技工培訓和技術交流活動；負責與國外經濟團體的交流與合作；負責發放原產地證明等。

韓國起亞第一款「全電動型號」EV6。（資料圖片）

報道稱，韓國產電動汽車佔有率減少的部分被中國產電動汽車填補。

中國在東盟進口電動汽車市場的份額從2019年的25.7%飆升至2021年的46.1%，從第二位升至第一位。另一個競爭對手德國的份額也從同期的1.3%躍升至34.1%，從第三位上升至第二位。

據分析，中國產電動汽車之所以在東盟市場份額迅速提升，是因為中國產電動汽車與韓國產電動汽車的質量相當，且價格低20%至30%。

大韓商工會議所表示，東盟國家普及電動汽車的意志越來越強烈，而國民的購買力卻達不到這一點，因此中國產電動汽車價格優勢應該會更大。

報道稱，在新冠大流行時期，中國積極向東盟國家提供醫療物品等援助，雙方外交、經濟合作氛圍加強，這也對中國企業帶來正面影響。

東盟是全球第六大汽車市場，印度尼西亞、馬來西亞、泰國、越南、新加坡等部分東盟國傢俱備一定的汽車產業基礎，但電動汽車產業發展剛剛起步。受制於各國產業基礎差異較大、政策框架和產業合作機制不夠成熟，東盟國家電動汽車專用零部件、原材料等相關產業基礎薄弱，產業發展尚處早期，在很多方面仍停留在政策推動層面。

目前，東盟國家中僅泰國擁有較完整的電動汽車產業鏈，新加坡、緬甸、老撾等國擁有一定的電動汽車配件生產能力。電動車佔東盟本地市場的份額僅為0.04%—0.6%，使用量和普及率遠低於中國。

深圳大鏟灣款首批整車出口泰國的比亞迪電動車。（視覺中國）

雖然東盟國家近來積極推動汽車電動化，但由於售價和使用成本偏高，充電基礎設施有限，電動車在東盟市場的消費者吸引力低於傳統燃油車。

東盟國家電動汽車平均售價約為5萬至10萬美元，遠超過普通消費者的負擔能力。與此同時，東盟國家供電系統陳舊、充電站稀少、佈局結構欠合理，消費者普遍飽受「充電焦慮」的困擾。

報道稱，雖然東盟的電動汽車市場還處於初期階段，但市場競爭非常激烈，且前景廣闊。

根據中國-東盟自由貿易區網站的數據，2021年，東盟電動汽車市場總規模近5億美元，預計到2027年該數值將突破26億美元，到2035年東盟電動車銷量將趕超燃油車。

近年來，中國車企正加速開拓佈局東盟市場。

中國五菱宏光MINI EV電動車（wuling.com）

目前，我國對東盟電動汽車出口量已達5.31萬輛，向泰國和菲律賓出口電動汽車數量均超1萬輛。東盟地區有23家整車廠參與生產中國品牌汽車，其中有9家已經開始或計劃生產中國品牌電動汽車。上汽、五菱、長城等多家中國企業的電動汽車海外工廠已實現量產，銷量不斷提升。

今年以來，比亞迪月度海外銷量一直保持在1萬輛以上。1-4月，比亞迪海外銷量合計達5.36萬輛，已接近去年全年水平。在眾多海外市場中，比亞迪對東南亞市場格外重視，旗下的車型分別出口至印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、越南、老撾、柬埔寨、緬甸、菲律賓共計9個國家。

今年3月，比亞迪印尼當地電動大巴經銷商VKTR集團正式將22輛電動大巴K9交付給當地巴士公司Mayasari。同月，比亞迪在泰國舉行首家海外乘用車生產基地奠基儀式，預計2024年投產，年產能約15萬輛新能源車。

由PT Vektr Mobiliti Indonesia (VKTR) 和比亞迪汽車合作推出的電動巴士於去年3月8日在雅加達推出。（VKTR官網）

長安汽車也在4月宣佈投資2.85億美元在泰國建立一家工廠，用來生產其在中國以外的第一輛右舵車。

在汽車出口的東盟版圖上，我國車企主要面臨日韓車企的競爭。報道稱，東盟是韓國第二大出口市場，也是佔全球人口8%的經濟圈。

大韓商工會議所產業政策組組長金文泰表示，雖然電動汽車市場規模還很小，但東盟各國政府正在努力減少碳排放，預計環保汽車市場今後將年均增長47.5%。在礦產資源和人口豐富、電動汽車需求強烈的東盟市場，為搶佔電動汽車市場，有必要開發價格合理的用於出口的電動汽車。

據韓聯社報道，尹錫悦4月11日在京畿道華城市的起亞汽車園出席電動汽車專用工廠動工儀式上表示，力爭在2030年前將韓國電動汽車產能提升至當前的5倍，將韓國發展成為未來汽車三大強國之一。

根據現代汽車集團的數據，該集團旗下現代汽車和起亞的第一季度電動汽車全球銷量按年增加49.7%，為13.5499萬輛。其中，海外銷量按年大增93.4%，為10.4517萬輛。

兩家車企今年的全球銷量目標為58.8萬輛，較去年（37.18萬輛）多出20萬輛以上。韓聯社分析稱，考慮到電動汽車銷售勢頭通常在中央和地方政府2月敲定補貼後呈現上升趨勢，預計兩家車企將達成今年的銷量目標。