Taylor Swift熱潮席捲新加坡　Swifties露宿各大郵局外搶演唱會飛

為了搶到美國歌壇天后Taylor Swift明年3月的演唱會門票，新加坡各大郵局過去兩天都排起長龍，不少是年輕人漏夜排隊，有的還請來父母幫忙。



林亞炳路（Lim Ah Pin Rd）新加坡郵政郵局在高文（Kovan）一帶，網傳這個獨棟郵局平時顧客不多，搶票機會比較高。《聯合早報》攝影記者星期五（7月7日）早上7時抵達時，看到好些睡眼惺忪的歌迷。郵局外有的搭帳篷，有的鋪野餐墊，彷彿一場集體露營。

↓演唱會票7月7日中午開售，Swifties（Taylor Swift粉絲）排長龍輪候↓

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在其他郵局，也可看到不少年輕人在門外漏夜排隊。他們好些是擔心星期五開始售票後，售票平台Ticketmaster系統不堪負荷，才決定來Ticketmaster在本地的實體售票點——郵局碰運氣。為了增加機會，他們多數是一邊排實體隊，一邊再用多台手機和電腦同時登入。

在一些郵局，歌迷們自己組織起來分發有號碼的紙條，這樣就算有人要暫時離開去上廁所或買吃的，也不擔心被人插隊。

Taylor Swift原本宣布2024年3月2日至4日在國家體育場連唱三場，主辦單位已宣布再加3月7日至9日三場。新加坡是這場巡迴演唱會東南亞唯一一站，也是繼日本東京之後亞洲的第二站。

本文獲《聯合早報》授權轉載

