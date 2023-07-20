世界更接近單極而非雙極多極？68位學者表態　逾六成人選擇不同意

當今世界的權力分配是更接近於單極（unipolar），而不是兩極或多極（bipolar or multipolar）？有美媒5月就此問題請教68位國際學者的看法，約65%受訪者傾向不同意，即不認為世界更接近單極。



68位來自美國、歐洲、印度等地的學者向《外交事務》（Foreign Affairs）發表他們的看法，回答他們是否同意「當今世界的權力分配是更接近於單極，而不是兩極或多極」的說法，結果在5個選項之中，有14人選擇強烈不同意、30人選擇不同意、8人中立、14人同意，還有2人選擇強烈同意。

根據結果，共有44人選擇強烈不同意或不同意，佔回答總人數約65%；16人選擇強烈同意或同意，佔總人數約24%。此意味多數受訪學者不認為世界更接近單極。

英國倫敦經濟學院國際關係學名譽教授布贊（Barry Buzan）選擇「強烈不同意」，他主張美國從來都不是世界唯一單極，或最多僅短暫當過單極，他認為美國正快速喪失成為世界霸權的意願和能力，至於中國要成為世界另一可能單極也還有很長的路要走，他稱在後殖民、後西方時代，任何國家扮演霸權角色的想法都失去合法性。

英國倫敦經濟學院國際關係學名譽教授布贊（Barry Buzan）2018年6月在中國外交學院演講（中國外交學院網站）

意大利國際事務研究所主任托奇（Nathalie Tocci）也選擇「強烈不同意」，她認為國際體系未來形態有很多不確定性，但不會是單極，美國在軍事方面仍屬領導者，但中國日益成為不可忽視的力量，至於在其他如經濟、能源方面，世界更早已是兩極、三極或多極。

選擇「強烈同意」的美國達特茅斯學院（Dartmouth College）政府系教授布魯克斯（Stephen Brooks）則認為，美國自90年代以來拉開歷來最大權力差距，要想拉近這距離將是非常漫長，中國在經濟方面確實做了很多工作縮小與美差距，但在其他領域顯得少得多。

圖為美國達特茅斯學院政府系教授布魯克斯（Stephen Brooks）（達特茅斯學院網站）

有關單極、多極的討論過去不時在國際政壇出現，例如俄方曾就此多次批評美國，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2021年7月表示，單極世界時代已經過去，美國對此心知肚明，但仍努力維持世界霸權。

2022年11月，時任中國外長王毅會見俄羅斯駐華大使時則表示，中俄都堅持推進多極世界，不認同單極霸權。俄駐華大使莫爾古洛夫當時指，俄方致力於和中方共同抵制單極霸權。