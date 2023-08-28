羅興亞難民危機六年支援日減　無國界醫生籲國際捐助者大幅增援

羅興亞難民危機進入第六年，近一百萬羅興亞人滯留孟加拉科克斯巴扎爾（Cox’s bazar）難民營。在這個世上最大的難民營，居民的醫療需求日益增加，但他們能獲得的護理卻不斷減少。目前全球各地正經歷多場大規模人道危機，應對羅興亞難民危機的國際資金持續受壓。儘管無國界醫生是營內其中一個最大的醫療救援組織，但在某些範圍其服務能力已達極限，故只能收緊入院準則，以應對求診病人的龐大醫療需求。另外，組織亦呼籲國際捐助者對這場逐漸失去關注的危機給予更多支援。

圖、文：無國界醫生



2017年8月，緬甸軍方對若開邦（Rakhine）的羅興亞人發動歷來最大規模的暴力行動，造成數以千計的人死亡，並於短短數周內迫使超過70萬人逃往鄰國孟加拉科克斯巴扎爾區的山上避難。6年已過，一個本為逃避暴力的人所提供的臨時收容方案，竟變成一場曠日持久的危機，至今仍未得出任何具意義的解決方案。

圖一：在孟加拉科克斯巴扎爾難民營，羅興亞人生活的狀況每況愈下，營內的飲用水利衞生系 統脆弱，容易引發很多疾病。（無國界醫生提供）

羅興亞人沒有合法身份，不能以合法工作維持自己和家人的生計，所以幾乎完全依靠國際人道援助以獲得食物、水和醫療護理，但國際捐助者提供的援助資金日漸減少。過去兩年，聯合國成員國就此危機捐出的人道援助資金持續遞減：由2021年捐款達標約七成，跌至2022年的六成，而2023年初至今只達約三成；今年3月，世界糧食計劃署將人均糧食分配由每月12美元降至10美元，到了6月更降至8美元。

科克斯巴扎爾難民營衞生環境惡劣，醫療需求不斷遞增。去年營內的登革熱病人為前年10倍，而在今年初，霍亂病人的每周增幅更是自2017年以來最高。根據難民營衞生部協調小組於5月提交的調查結果，營內有四成居民患有疥瘡，比率遠高於世界衞生組織所建議的一成臨界點，意味需要大規模使用藥物來控制疫情。

圖二：無國界醫生團隊向羅興亞難民提供醫療護理。（無國界醫生提供）

去年區內有幾間醫療中心因缺乏資金和疥瘡疫情肆虐而相繼關閉。雖然無國界醫生未有直接受到國際捐助者的資金危機影響，但我們的服務能力已達上限——醫療需求高峰期於7月才剛開始，但我們的兒科醫院住院人數已升至飽和水平。求診者越來越多，難免會對我們的人力資源、病床管理和藥物供應構成壓力。我們的團隊必須將次緊急個案轉介至其他醫療中心，但這些醫療中心往往缺乏可用藥物，所以治療傳染病和疥瘡的成效因而受限。

身處孟加拉的羅興亞人一日仍被困於難民營內，他們就會繼續陷於依靠人道援助的惡性循環，國際捐助者必須大幅增加財政捐助以提供充足支援，避免他們的身心健康遭受不可逆轉的影響。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。