車廠VinFast赴美上市股價飆255%　市值高過GM　越南首富身價暴漲

越南電動汽車製造商VinFast星期二（8月15日）在美國上市首日股價飆升，其億萬富豪創始人范日旺的財富水漲船高。



彭博社報道，VinFast汽車有限公司（VinFast Auto Ltd.）公司股價星期二飆升255％，市值一舉超過了行業巨頭通用汽車（GM）和梅賽德斯—奔馳（Mercedes-Benz）集團。董事長范日旺（Pham Nhat Vuong）淨財富增加了390億美元，據彭博億萬富豪指數，這名越南首富的身家目前達到443億美元。

這個指數之前未納入范日旺所持VinFast的股權，他直接和間接持有這家公司流通股的99％，多數通過他的企業溫納集團（Vingroup JSC）持有。如此高比率的持股限制了其他投資者對於這隻股票可交易的數量，意味著該股很容易出現大幅震盪。VinFast是越南最大企業。

由於過去一年投資者對虧錢的初創公司興趣減弱，VinFast此前放棄了通常的IPO交易，轉而選擇通過特殊目的收購公司（SPAC）上市路線。VinFast同意與賭場大亨何猷龍創建的特殊目的收購公司（SPAC）Black Spade Acquisition Co.合併。

范日旺的財富飆漲或許短暫

不過，其他近期進行SPAC交易的公司合併後的亮眼漲勢都在此後幾個交易日結束，因為交易員們希望在可交易股票數量有限的情況下迅速鎖定利潤，因此這也意味著范日旺的財富飆漲可能是短暫的。

范日旺於2017年創立了VinFast，預計今年銷量將達到4萬5000至5萬輛。該公司上個月開始在北卡羅來納州建廠。公司此次公開售股是為募集資金，擴充公司在北卡羅來納州的廠房業務。范日旺和他的親屬向該公司投資了至少3億美元。

范日旺於1990年代初移居烏克蘭，此前在俄羅斯學習地緣經濟工程學。他起家時創建了一家方便麵企業，2010年賣給了雀巢，也就是他回到越南的九年之後。

那時，他已經建立了上市公司范日旺，專注於房地產、度假村、學校、購物中心等。這家總部位於河內的公司去年實現營收44億美元，而且仍然是VinFast的大股東。

鑑於其他通過SPAC上市的電動汽車製造商的慘淡表現，如果VinFast股價能夠保持住漲勢，它將顯得有些獨特，因為包括洛茲敦汽車公司（Lordstown Motors Corp.）、尼古拉公司（Nikola Corp .），以及法拉第未來電子公司（Faraday Future Intelligent Electric Inc.）等在內的此類公司，自各自的合併交易以來都已下跌了90%以上的市值。

本文獲《聯合早報》授權轉載

