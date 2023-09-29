杭州亞運︱印度單車隊有碧咸又有朗拿度　Beckham爸爸大有來頭

杭州亞運場地單車賽事傳來震驚世人一幕——男子團體競速賽，印度隊陣中既有碧咸（David Beckham），又有朗拿度（Ronaldo），一時之間，幾乎令人傻傻的分不清到底在看單車，還是足球賽事。

結果「碧咸」和「朗拿度」跟隊友聯手，取得團體競速賽第5名；兩人之後轉戰個人項目，他們因為名字成為網上熱話，二人向印度媒體說明名字由來，各有故事。



杭州亞運場地單車男子團體競速賽，印度隊陣中既有碧咸（David Beckham），又有朗拿度（Ronaldo）。（Twitter）

印度「碧咸」爸爸大有來頭

印度「碧咸」全名David Beckham Elkatohchoongo，說起名字來由，他說：「我爸爸曾是印度足球國家隊成員，他是碧咸的超級球迷。當我在醫院出生時，他們告訴我媽媽：如果是兒子，便起名叫碧咸（David Beckham）。」

印度「碧咸」為場地單車運動員。（Twitter）

擁有一個足球巨星的名字，為何不踢足球，成為單車手？現年20歲的印度「碧咸」表示，他小時候真的在踢足球，「2017年當我14歲的時候，我轉玩單車，5年前在德里展開職業單車生涯，目前我在正式的職業聯賽出戰。」

他在今屆亞運成績不錯，惟與獎牌無緣。他先為印度在男子團體競速賽得第5名；轉戰個人項目，他在爭先賽得第8名，競輪賽則在準決賽未能再進一步，只能爭逐7至12位的名次賽。

場地單車運動員印度「朗拿度」的名字背後，有段搞笑往事。（杭州亞運官網截圖）

印度「朗拿度」名字由來更離奇

那麼，印度「朗拿度」又是什麼一回事？他全名是Ronaldo Singh Laitonjam，同樣擁有一個對足球狂熱的爸爸，是曾效力巴塞隆拿的巴西名將朗拿甸奴的超級粉絲。

2002日韓世界盃，那年6月21日上演英格蘭對巴西的8強大戰，印度「朗拿度」的爸爸身在印度另一城市工作，他跟朋友打賭，朗拿甸奴會在巴西對英格蘭一戰入波，結果細哨果然攻入為巴西奠勝一球，以2：1氣走英格蘭，之後更成為那一屆冠軍。

印度場地單車隊既有「碧咸」，又有「朗拿度」，二人名字源自英格蘭前隊長碧咸，以及巴西名將朗拿甸奴。（Getty Images）

比賽一完場，他便收到電話，發現太太在家鄉臨盆在即，印度「朗拿度」向當地傳媒表示：「那個入球後，我已在預備出場。我爸爸那天應該贏了些錢，那大概是我被取那名字的原因，他覺得我為他帶來好運。」

足球界有不少朗拿度，世人最先認識的為「大哨」朗拿度（Ronaldo），朗拿甸奴的名字Ronaldinho，其實正是小朗拿度。「細哨」原名Ronaldo de Assis Moreira，他小時候因為身材矮小，年紀亦較身邊對手細，因此被喚作花名Ronaldinho，並在之後成為他的名字。印度「朗拿度」的爸爸追本溯源，為兒子改名用上偶像原名。

印度「朗拿度」同樣有份參加今屆亞運男子團體競速賽，他之後出戰爭先賽，得第13名。