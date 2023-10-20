僅1/3以巴民眾撐「兩國方案」？　從數據瞧以巴人如何看雙方矛盾

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日對以色列發動突襲，以色列其後展開報復性攻擊，繼而引發新一輪以巴戰事。在哈馬斯控制加沙地區、巴勒斯坦解放組織控制約旦河西岸，加上以色列社會內部分化嚴重的情況下，許多以巴雙方民眾其實並不認同哈馬斯、巴勒斯坦解放組織或以色列政府的立場。究竟，一般的以色列和巴勒斯坦民眾是如何看待以巴關係、兩國方案以及實現和平的途徑？



歷史、領地爭議根深蒂固

中東和平聯盟（Alliance for Middle East Peace，ALLMEP）和美國和平研究所（United States Institute of Peace，USIP）於2020年開展了一項研究，結果顯示以巴雙方大多數人均拒絕接受對方對佔有土地的主權說法，否定對方從歷史和民族聯繫上與該地域的聯繫。其中，不接受對方理論的巴勒斯坦人比重高達93%，以色列猶太人中則有68% 拒絕接受對方的主張。

支持「兩國方案」只有三分一人

在歷史和民族爭議之外，上世紀中以來根據聯合國1947年決議為開端，以巴雙方就「兩國」的妥協方案爭執不下。根據巴勒斯坦政策調查研究中心（Palestinian Center for Policy and Survey Research，PSR）以及美國皮尤研究中心（Pew Research Center）的民調，雙方對於以色列、巴勒斯坦分別建國共存的「兩國方案」（Two-state solution）的支持度相近，僅有32%巴勒斯坦民眾支持有關方案，而以色列人中，認為以巴雙方能夠和平共存的比重則略高，有35%。

然而，無論是以色列人還是巴勒斯坦人，對兩國方案的支持度都在近年出現了明顯的下降。以色列民眾的支持度由2017年以來下降了9個百分點，若從2013年以來看，更下降了15個百分點之多；根據PSR與以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）進行的一項聯合民調也顯示，以巴民眾對兩國方案的支持度降至民調進行以來的新低點。

認為以巴能和平共存的以人跌至新低

過去10年，以色列民眾對兩國方案若能達成，以色列及獨立後的巴勒斯坦國能夠和平共存的看法也有所變化。2013年，50%以色列人認為兩國能共存，其中包括74%以色列阿拉伯人及46%以色列猶太人；2017年降至44%以人認為兩國能共存，包括60%以色列阿拉伯人及40%以色列猶太人。今年，這個數字跌至歷年新低，只有35%以人認為兩國能共存，包括41%以色列阿拉伯人及32%以色列猶太人。

逾5成巴人視暴力為建國最有效途徑

隨着對兩國方案前景愈發暗淡，越來越多的巴勒斯坦人視武裝抗爭為結束以色列佔領、實現巴勒斯坦獨立建國的最有效途徑。巴勒斯坦政策調查研究中心的民調顯示，2022年至2023年間，支持武裝抗爭手段的巴勒斯坦人從41%增加至53%，相反支持協商談判手段的比重則從30%下跌至20%。