印度赴美留學生首次超越中國　這意味着什麼？

最新的調查數據顯示，印度在美國的留學生人數超過了中國。這是自2009年以來，印度首次超越中國，成為美國國際學生的最大來源國。



長期以來，中國都是美國的第一大留學生來源國。2019年，中國有106,005名學生獲得美國F1學生簽證，印度只有53,278名獲得，人數差不多是中國的一半。

形勢在這兩年逆轉，把時間線放到2020年1月到2023年1月。這三年期間，中國學生人數從368,800驟降至262,992，縮水近29%。同期，印度學生人數從194,556增至253,631，升幅超30%。

中印學生獲得美國F1朵生簽證數量的對比

特別是2023年的5月至8月，這是留學申請的關鍵時間節點。美國向中國留學生發放了近7萬張簽證，比去年多了3萬多張。印度留學生拿到的簽證更多，達到了創紀錄的8.9萬張。

此消彼長之間，印度在美留學生數量已然超越了中國。

具體來說，目前，印度在美的留學生人數超過32萬人，中國持有學生簽證的人數約為25萬餘人。這意味着，自2009年以來，印度首次超越中國，成為美國國際學生的最大來源國。

全球知名教育技術研究機構Holon IQ分析，這一趨勢仍在加速，到2030年很可能印度將佔美國國際學生總數的三分之一。

這裏可以再看另一組數據。2023年，美國的就業綠卡申請積壓超過了180萬件，其中62.7%是印度的移民，人數高達110萬。作為第二大群體的中國移民，不過25萬人。在美國的印度人，確實比中國人多。

美國的就業綠卡申請積壓量

除了美國，印度學生赴歐洲、澳洲、加拿大等全球主要留學目的國的數量都在大幅增加。

根據英國政府網站的統計，截至2022年6月底最新一個財年的統計中，印度學生共獲得117,965份學生簽證，中國學生獲得115,056份學生簽證。

在英國，印度學生也首次超過了中國學生。

根據加拿大移民部（IRCC）公佈的數據顯示，2022年加拿大的在讀國際學生總人數為807,260人。其中，印度學生人數達到了319,000人次，中國內地留學生為100,010人。

在加拿大，印度學生比中國多了20多萬。

印度學生赴海外留學，增長趨勢為什麼這麼猛？從印度的自身條件看，有人，有錢，有優勢。截至2023年的9月，印度的人口已經超越了中國，成為全球人口最多的國家。印度的14億人口中，30歲以下的人口佔比超過50%。

龐大的青年人口，是赴海外留學的基本盤。隨着經濟發展，印度的中產階層數量也在增加，有足夠的經濟實力，支持海外留學。此外，印度人的英語優勢，也大大方便了海外留學。

還需要指出的是，印度學生海外留學，一定程度上是迫不得已。就以泰晤士世界大學排行榜為例，中國的北京大學、清華大學、復旦大學、浙江大學、中國科學技術大學能躋身全球前50強。印度的大學中，排名最高的印度科學學院也要排到200多名。

印度的頂級大學數量和質量，無法滿足本國學生需求。統計數據顯示，印度留美學生中，有3/4以上在攻讀研究生學位。這也從側面反映了印度高等教育不足的現狀。從美國的留學環境看，有前途，有優惠。

現在的美國大企業中印度裔高管非常多。要想進入美國企業高層，留學是個重要門檻，這也吸引印度學生前赴後繼地赴美留學。美國對印度留學生的態度更歡迎，給出的待遇也更優惠。

就拿美國推出的OPT計劃來說，該計劃允許學生保留學生簽證，允許畢業生留在美國並工作至少一年，攻讀STEM（科學、技術、工程和數學）領域課程的外國學生則可再延長兩年。

相對於中國留學生，印度留學生更容易獲得OPT。

2021年的數據顯示，超過1/3的印度留學生簽證持有者擁有OPT的機會，中國留學生的這一比例僅為18%。以上多重因素疊加，讓赴美留學的印度學生激增。

這是否意味着，中國學生的水平下降了？要回答這些問題，得先分析中國赴美留學生數量下降的原因。

其一，新冠疫情。疫情對海外留學的影響，是顯而易見的。美國國土安全部的學生和交流訪問者信息系統數據顯示，2020年前後，受疫情影響，在美國的國際生入學人數跌破百萬。

但要知道，此前受疫情影響，很多在中國國際高中任教的外籍教師都離開了中國。這給中國學生學習先修課程和參加SAT等考試，帶來了不便，進而影響了赴美留學。現在，儘管中國赴美留學有所恢復，但仍然低於疫情前水平。

其二，中美關係。近年來，中美關係頗為緊張，對包括留學、旅行等在內的交流，亦有影響。這裏就不多分析了。

其三，更多選擇。現在，中國學生赴海外留學的選擇，日趨多元化。美國、英國、加拿大和澳大利亞，是出國留學的四大熱門目標國。此前，美國遙遙領先，現在，英加澳正在想方設法爭搶生源。

全球知名教育技術研究機構Holon IQ研究發現，美國的國際學生份額已從2000年的近60%降至40%左右，近20%的份額流向了澳大利亞、加拿大和英國三大目的地。

除了英語系國家，德國、法國的留學吸引力也在增加。以德國為例，2011-2019年，中國在德國留學生人數從25521增加到41353人，年均增長率約為6.22%。

2021-2022年度，中國留學生也超過了4萬。整體來說，中國赴美留學人數下降，是一個多重因素導致的結果。

中國被印度超越，並不代表中國學生的水平下降。展望未來，中國海外留學人數減少，幾乎是一種必然。

1980-2022年的高考報名人数變化

其一，中國人口的基本盤。有人根據中國歷年的出生人口，推算出未來20年的高考報名人數。據推測，中國高考報名人數在2023年達到頂峰後，將大幅下跌。高考人數減少，出國人數也會跟着減少。

其二，就業趨勢影響留學趨勢。留學不是目的，就業才是。目前看，留學容易留下來難，大部分的留學生，還是要回國就業。

根據美國勞工部門數據，中國留學生畢業留美工作的數量僅佔留學人數的10%左右。國家信息中心的大數據顯示，2021年回國就業學生首次超過百萬，達到104.9萬人。從2013年開始，每年的留學回流率都在80%左右。

2000-2021中國出國留學與留學回國人數及回流率

在就業上，海歸併不必然比土著更有優勢。一方面，中國本土的高等教育水平在提升，另一方面，海外留學總歸要回國就業。對於中國學生來說，海外留學的吸引力已大不如以前。

話說回來，無論海外留學是否火熱，我們要做的，就是為國民提供更好的教育環境和更多的就業機會。只要做到這一點，中國學生跑得再遠也會回來，其他國家的優秀人才也會流向中國。

本文獲授權轉載，原文刊載於微信正解局網頁，原文：15年来，印度首次超越中国：赴美留学變化，说明了什麼？

