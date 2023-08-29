美國北卡大學槍擊案：中國留學生涉槍殺教職員　曾網上談欺凌

美國北卡羅來納大學教堂山分校（The University of North Carolina at Chapel Hill）8月28日發生槍擊案，一名教職員被殺。疑犯Tailei Qi是來自中國的物理系博士生。英媒29日稱，Tailei Qi以往曾在網上談及欺凌問題。



《美國之音》（VOA）29日稱，Tailei Qi的指導教授是同為華裔的Zijie Yan，而有網民在中文社交媒體上說，Zijie Yan就是槍擊事件受害人。

英國《每日郵報》（Daily Mail）29日稱，警方調查員28日表示，他們未查明槍擊事件背後的動機，未起訴Tailei Qi，也未確認被殺教職員的身份。

美國槍擊：美國北卡羅來納大學教堂山分校2023年8月28日發生槍擊案，一名教職員被殺。疑犯Tailei Qi是來自中國的物理系博士生。圖為2023年8月29日在北卡羅來納大學教堂山分校網站截取的照片，相中人是Tailei Qi。（美國北卡羅來納大學教堂山分校網站截圖）

《每日郵報》29日稱，Tailei Qi在事發前，曾於社交媒體上談及欺凌問題、搬弄是非的人、以及工作量過大。

報道指，Tailei Qi在網上發文指，在美國，欺凌看來是一個問題，人們通常不會在第一時間阻止。他指在遇到欺凌問題時，解釋並不能解決問題，反而讓他們（欺凌別人的人）覺得每次提出問題時，別人都會向他們求情，讓他們須夜以繼日地尋找藉口。

他2022年8月18日在網上寫道：「只需和首席研究員談談，並要求他作出承諾。他應有更多經驗來處理這些女孩及搬弄是非的人。」