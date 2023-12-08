諾丁漢破產：通脹、財政緊縮將英國地方政府逼上絕路？

英國中部城市諾丁漢（Nottingham）市議會上週根據地方財政法發出「第114條通知」，指2023-24年度該市將超支2300萬英鎊（約合2.3億港元），在事實上宣佈破產。繼英國第二大城市伯明翰9月初宣布破產之後，諾丁漢市議會也被「逼上絕路」，隨着英國通脹、生活成本危機持續，未來可能有更多英國城市步其後塵。



諾丁漢市是英國僅次於倫敦的第二大貿易集散地，《英國經濟引擎城市增長》2017年報告更將諾丁漢列為全國經濟增速最快的城市之一，惟近年受到財政問題困擾。2020年，該市市議會創辦的羅賓漢能源（Robin Hood Energy）公司出現經營問題。這家創辦於2015年的能源公司原旨在為民眾提供比其他私營公司更廉價的能源，解決燃料貧困問題，但卻幾乎未能實現盈利，最終以虧損3800萬英鎊、230員工遭集體遣散收場。

這一失敗的投資項目也令市議會面臨持續性的財務壓力，不斷縮減年財政開支。

然而，英國居高不下的通脹率之下，針對兒童和露宿者的社會服務成本飆升成了壓倒該市的最後一根稻草。根據工黨發佈的一篇聲明，這部分開支佔據了市議會超支年預算的90%以上。三位來自諾丁漢的英議會議員表示，是政府的失敗令「社會服務和露宿者需求出現前所未有的增長」，從而將市議會推向了財政崩潰邊緣。

圖為位於英國中部城市諾丁漢的Ratcliffe 煤電廠。（Getty）

市議會：將出租辦公空間、出售資產

諾丁漢市議會及有關單位將於未來21天內召開特別會議，商討破產後將要面臨的問題以及應對措施。但除非該市議會財政情況改善，市議會將無法再就新的項目出資，並停止提供一些法定非必要服務（如文化、娛樂、體育活動及設施；害蟲防治等），但養老、兒童照顧等法定社會服務仍然可能面臨削減。市議會領袖David Mellen強調該市會繼續支付帳單及薪金，並稱會繼續保持公園開放，但未必能繼續各項維護工作。

Mellen還對英國廣播公司（BBC）透露，明年2月市議會可能會進一步出售和拍賣資產，減少其總部大樓的使用面積、出租辦公空間。過去四年中，市議會已經出售了超過6000萬英鎊、包括土地和建築在內的各類資產。

儘管這次破產宣告部分由市議會的決策和管理不善造成，但諾丁漢市議會的困境並不特殊。英國自2010年起大幅削減公共開支，多年緊縮政策下，地方從政府獲得的撥款也顯著減少。英國智庫「政府研究所」（Institute for Government）估計，在2009/10年至2021/22年期間，地方政府的支出能力平均下降了31%（疫情援金不計算在內）。

英國國家審計署（National Audit Office，NAO）的一份報告則指出， 2010/11年至2019/20年期間，地方政府平均支出下降了10%，若將社會護理服務除外，則下降25%。

圖為今年6月，英國首相辛偉誠前往諾丁漢參觀當地的醫療機構。（Getty）

倫敦經濟學院地方政府專家Tony Travers表示，比起13、14年前，如今市議會的支出更少：「市議會正面臨巨大的壓力，他們實際上是在試圖用80英鎊提供價值110英鎊的服務。」

社福成本飆升 26市議會面臨破產風險

而今年能源價格上漲、薪資需求增大、社會服務成本飆升也令各地市議會處境更加糟糕。而越來越多普通市民無法承受通脹壓力、無法繳付房租，又加重了市議會的負擔。在諾丁漢市，市議會將安置露宿者的臨時住所從88間增加至441間，而市議會每晚要花費2.2萬英鎊為這些家庭提供住宿。

英格蘭區域內，每周花費逾1萬英鎊看護資金的弱勢兒童數量從5年前的120人增加至1500人，相當於每年至少需要7.8億英鎊，有的兒童一周就花費6.3萬英鎊公帑。據英國智庫King's Fund，成人社會護理需求目前亦處於歷史最高水平，去年申請人數達到近200萬。

這些狀況給本就財政緊張的地方議會造成了前所未有的壓力。英國地方政府協會（Local Government Association）警告，90%的市議會正在使用財政儲備維持運轉，預計接下來兩年內，將有26個市議會面臨破產風險。協會主席Shaun Davies最近表示： 「我擔心的是，有一大批議會將把市政廳的鑰匙交還給政府，因為這根本就是無路可走。」

對於諾丁漢市破產的消息，市民約翰遜沮喪地表示，地方政府破產，承受生活重壓的卻是本地的居民：「這個國家的運行出現了問題，城市的運行也是一樣。」