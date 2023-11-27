報道指逾1.9萬港小學生獲批BNO　業界料年輕父母想慳子女未來學費

據《南華早報》報道，英國內政部數據顯示，在過去兩年半，有19,280名6至11歲兒童獲簽發BNO。而內政部早前曾稱，收到的190,997份BNO申請，有97.3%已獲批，當中有約86.9%、即166,022人已抵達或一直身處英國。



有香港教育界指數字反映移民潮下，小學深受影響，又估計或因年輕父母希望孩子在海外接受教育，想藉此及早鋪路，讓孩子在升讀當地大學時，可以本地學生身份支付學費。



《南華早報》報道引述英國內政部數據，指過去兩年半，有19,280名6至11歲兒童獲簽發BNO。（資料圖片／歐嘉樂攝）

兩年半間約17萬港人已移英

《南華早報》報道引述英國內政部提供的數據，2021年1月至2023年6月期間，英國向港人簽發147,716份英國國民（海外）護照（BNO），當中向5歲及以下兒童簽發的佔10,588份、6至11歲的兒童佔19,280份、 12至17歲青少年佔10,079份、18至22歲的青年佔3,016份。其餘則簽發予23歲或以上人士。

此外，報道也提及數日前英國內政部曾表示，自從2021年開放BNO「5+1」移民英國計劃，共收到190,997份BNO申請，97.3%已獲批，當中166,022人已抵達或一直身處英國。

近年學童人數減少。（資料圖片）

津貼小學議會分析：反映小學深受移民潮影響

津貼小學議會署理主席蘇炳輝向《南華早報》表示，數字反映本港小學在移民潮下深受打擊，並稱續指，移民潮中離開的大多是年輕父母，他們希望子女在海外受高等教育。而透過「5+1」計劃移居當地，當他們的子女在升讀當地大學時，便可以本地學生身份，支付較低的學費，蘇炳輝指這點能吸引年輕父母移英。