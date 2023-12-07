英國削減移民向誰「開刀」？BNO簽證面臨哪些變數？

英國政府本周提出收緊移民五大政策，計劃在未來數年間，將每年英國淨移民人數減少30萬。隨着英國的淨移民數量在去年達到創紀錄的74.5萬人，首相辛偉誠（Rishi Sunak）推出「有史以來對合法移民的最大限制措施」。儘管這次大刀闊斧的每年削減30萬淨移民數目，主要針對學生簽證及醫護工簽，但是否也預示英政府對於BNO簽證政策會進入倒數階段？



五項政策中包括針對留學生、技術工作簽證申請者、持健康和護理簽證人士以及列屬短缺職業清單工簽持有者。當中，英國政府計劃對留學生畢業後兩年的工作簽證進行重新審核，今年上半年，政府更幾乎完全禁止留學生帶家屬赴英的政策；

為鼓勵英國企業優先僱傭本地人才，申請技術工作簽證（Skilled Worker visa）的最低薪水要求，從年薪2.62萬英鎊（約25.8萬港元）大幅增至3.87萬鎊（38.1萬港元）；

對短缺職業清單（shortage occupation list）列明的崗位，英國政府也將取消更寬鬆的年薪門檻；持有健康和護理工作者簽證（Health and Care visa）者將不能再憑此簽證攜家人赴英居留；而其他希望帶家屬定居的英國居民，最低年薪要求會從1.86萬鎊（18.3萬港元）增至3.87萬鎊（38.1萬港元）。

辛偉誠：圖為英國首相辛偉誠11月22日離開唐寧街10號。（Reuters）

學生、工簽首當其衝

《衛報》數據顯示，根據內政部模型推算，年縮減的30萬移民中：

將有約14萬來自留學生移民途徑；

10萬來自衞生與護理工作簽證途徑；

5萬來自其他技術工作簽證途徑；

依親居留的人數將減少數萬人。

不過，這些政策具體將如何執行仍有許多不確定性。例如，新的最低收入門檻要求是否適用於續簽簽證的人士，英國內政部和唐寧街發言人前後給出了不一致的回答。英國政府移民諮詢委員會前負責人Alan Manning表示，英國政府對這些政策很可能還沒有考慮清楚。

此外，新的政策中亦沒有提及持BNO的移英港人，但有移民專家認為新的政策可能會給BNO移民帶來問題，包括移民的相關福利、依親等或會一併收緊。

辛偉誠政府之所以急忙推出這一系列政策，是因為近期推出的移民數字已經完全背離了2019年保守黨對選民做出的承諾。英國國家統計局上個月發佈的數據表示，2022年淨移民人數比此前預估的數字高出13.9萬，且移民以中國、印度、尼日利亞等非歐盟國家為主。

從去年7月至今年6月間，英國淨移民更是完全由非歐盟國家公民驅動，達到76.8萬，遠遠超過4年前17.9萬人。這個數字給一向把控制移民作為關鍵競選議題的保守黨敲響警鐘。

BNO簽證只佔極少數

仔細觀看英國政府近年審批各類簽證的數目及分布，可看見過去兩年增長最快的是工作及學生簽證，數目比起疫情前翻倍。過去兩年，因戰事移英的烏克蘭人數目，亦顯著多於BNO簽證的香港移民，港人移民佔英國淨移民比例並不高。今年透過BNO簽證移英的港人數目亦較去年同期低。

事實上，辛偉誠在公布新政策時明言，英國有向難民提供庇護的傳統，包括烏克蘭和香港人，「不過這不應成為犧牲控制邊境的代價」。他指出，留學生及護理人員攜同家眷到英國的人數上升，是「過分濫用制度」。

2022年2月24日，英國再度放寬香港BNO簽證申請，年滿18歲人士，只要父母其中一方持有BNO護照，即便父母不願移民，亦可申請BNO簽證到英國居留。（資料圖片／余俊亮攝）

辛偉誠年初曾稱對BNO政策感驕傲

今年初，辛偉誠曾就對港人的BNO簽證政策表態，在社交平台發表貼文：「做出了一個我們都應該感到驕傲的決定。幫助與我們有著深厚連結的香港人民。」

英國政府亦曾表明，計劃於2025年對 BNO簽證計劃進行正式檢討，預計屆時有意透過計劃移英的港人，理論上都已提出申請。保守黨內對於BNO簽證計劃延續與否，或已存在分歧，亦有當地港人近年積極投身政治，欲成為遊說力量；而另一變數是，保守黨很有可能於（不遲於2025年1月舉行的）大選後下台。BNO移民政策會延續多久？門檻會否提高？目前亦難以預料。

英國首相辛偉誠2023年初曾發貼文指，對英國給予港人的開放移民政策感到驕傲。

減少移民 保守黨「不成功便成仁」

自英國脫離歐盟後，保守黨再也無法將高移民人數歸咎於歐盟內各國間的人員流動。事實上，近年間的絕大多數外國移民，都是通過英國政府的規則抵達英國的。當中包括學生、烏克蘭和阿富汗難民，以及在英國嚴重勞動短缺下從各國引入的勞動力。

但保護主義、限制移民始終才是英國近年的政治主旋律。

內政大臣祁湛明（James Cleverly）宣佈移民政策時表示：「很明顯，淨移民人數仍然過高，通過脫離歐盟，我們獲得了對哪些人可以來英國的控制權，但必須做更多的工作來降低這些數字，這樣才不會影響英國工人，我們的公共服務才不會承受那麼大的壓力」。

英國NHS：倫敦聖佐治醫院（St George's Hospital）的外牆貼有多名NHS醫護人員照片。（Reuters）

保守黨中的右翼黨團「新保守黨」（The New Conservatives ）更向辛偉誠施壓，稱在明年大選之前，削減淨移民人數是一個 「不成功便成仁」 （do or die）的問題。該黨團主要佔據着英國中部和北部、前工黨大本營的席位，這些席位在2019年轉投保守黨。

移民新措施甫宣佈亦馬上引起工會反彈。英國最大的公共服務業總工會UNISON工會秘書長Christina McAnea在一份聲明中說：「這些殘酷的計劃給國家醫療服務體系和社會醫療帶來了徹底的災難。」社會和醫療保健部門的警告人手不足之餘，許多人憂慮此時收緊移民政策會加劇因勞動力短缺、通貨膨脹而造成的經濟頹勢。然而，隨着大選逼近，保守黨此時顯然也沒有更好的選擇。