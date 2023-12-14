戰火下的聖誕　傷痕累累的加沙兒童　無國界醫生再籲全面停火

10月，以色列和哈馬斯的硝煙再起，衝突短時間內急劇升溫：加沙地帶遭以色列全面圍困和無差別轟炸，戰事持續至今仍未止息。



文、攝： 無國界醫生



根據加沙衞生當局表示，截至12月中，衝突已經造成逾1.8萬人死亡，其中約7成為婦女和兒童。加沙境內有180 萬人因戰事而流離失所，當中大部分人都在南部尋求庇護，他們目前的生活環境非常惡劣，亦已無處可去——目前在加沙，沒有一處地方是安全的。

無國界醫生目前支援位於加沙北部及南部共3間醫院，以及一間靠近埃及邊境、位於拉法（Rafah）的診所；組織同時已捐贈逾26噸藥物和醫療用品予汗尤尼斯（Khan Yunis）的診所和健康中心。組織的巴勒斯坦員工和國際救援人員均奮力工作，但已近乎無法應對大量湧入的病人，醫療系統瀕臨崩潰。有醫護人員表示，須押後治療未有生命危險的病人——有病人數周未有更換傷口敷料，傷口出現感染與組織壞死。

世界各國領袖迄今為止都未有採取任何有意義的行動，以阻止在加沙發生的殘忍暴行，美國更否決聯合國安理會要求加沙停火的決議。無國界醫生堅信，若要阻止再有數以千計的平民被殺，以及允許急需的人道援助送往該區，持續停火是唯一途徑。