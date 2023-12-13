加沙水痘腦膜炎等疾病蔓延　巴勒斯坦外長斥以色列把飢餓當武器

加沙人道條件急劇惡化，巴勒斯坦和國際組織表示，水痘、腦膜炎和上呼吸道感染等疾病正在蔓延。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）形容為「無休無止的悲劇」和「人間地獄」。 巴勒斯坦外交部長馬立基（Riyad al-Maliki）12月12日批評，以色列利用飢餓作為戰爭武器，加沙至少100萬人正在挨餓，其中一半是兒童。以色列官員則否認指控。



加沙衞生部報告，已錄得超過13萬宗呼吸道感染、3.5萬宗皮疹，至少4,395宗水痘、19,325宗疥瘡。 世界衛生組織（WHO）表示，5歲以下兒童中約有16.5宗腹瀉病例，數字遠高於正常水平。 世衛駐加沙代表稱，當地還錄得膿痂疹（Impetigo）、腦膜炎和黃疸病例，並警告擁擠的生活條件，正導致疾病擴散。而在加沙36 家醫院中只有 11 家能局部營運，人手短缺和患者人數激增造成挑戰。

聯合國世界糧食計劃署（WFP）表示，以色列將軍事進攻擴大到加沙南部，導致加薩 230 萬人口中的一半正在挨餓，民眾無法獲得食物、藥品和燃料。 馬立基批評，以色列利用飢餓作為戰爭武器，巴勒斯坦人民被排除在最基本的人權之外，這是國際社會的徹底失敗。

以色列方面稱，已於12日重開凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom ）的過境點，增加對人道貨車的安檢。不過，以方從未考慮允許物資從該過境點運入加沙，物資將繼續運往埃及再經拉法進入加沙。

另外，加沙衛生部稱，10月7日以來已至少18,205人死亡，近5萬人受傷，另有數千人料埋在廢墟之下。