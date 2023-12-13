澳紐加總理發聯合聲明呼籲加沙停火　五眼聯盟「罕見分歧」

澳洲、新西蘭和加拿大三國總理13日（周三）發表聯合聲明，呼籲加沙地帶停火，並表示國際社會應採取緊急措施以確保當地的「可持續停火」。而澳新加三國均是「五眼聯盟」成員國，這也是成員國罕有地與美國出現分歧。



同時，聯合國大會當地時間12日就以巴問題召開第十屆緊急特別會議續會，以153票贊成、10票反對、23票棄權的壓倒性多數通過決議，要求加沙立即實行人道主義停火。在「五眼聯盟」中，澳新加三國均投了贊成票，而英國投下棄權票，美國則投了反對票。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）、新西蘭總理盧克森（Chris Luxon）和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）於13日發表的聯合聲明表示：「我們承認以色列擁有的權利和自衛權。在自衛時，以色列必須尊重國際人道法。」、「我們對加沙平民的安全空間日益減少感到震驚，擊敗哈馬斯的代價不能是讓所有巴勒斯坦平民繼續受苦。」

澳紐加該份聯合聲明又稱，哈馬斯在加沙的未來治理中「沒有任何作用」，支持巴勒斯坦人的自決權，並支持以「兩國方案」的形式實現公正和持久的和平。

2023年11月23日，在澳洲墨爾本，人們參加支持巴勒斯坦人的示威活動。（AAP/Reuters）

針對這項聯合聲明，彭博社特別提到的一點是──澳洲、新西蘭和加拿大，都是同美國以及英國組成「五眼聯盟」的國家。

《華盛頓郵報》認為，僅有包括美國和以色列在內的10個國家投下反對票，美以兩國正發現自己越來越被孤立。自從這輪以巴衝突升級以來，西方國家起初強烈支持以色列，肯定其自衛權，但隨著巴勒斯坦平民傷亡數字的增加、越來越多的公眾抗議和不斷變化的輿情，這些因素開始影響各國政府的立場。

據報道，在聯大決議通過後，澳洲外交部長黃英賢表示，出於對被圍困的加沙平民的關切，澳洲支持聯合國呼籲在加沙實現人道主義停火的決議。彭博社認為，這是澳洲與其親密盟友美國出現了「罕見的分歧」。