美國封殺失公眾支持　Tiktok於選舉年能短暫「起死回生」？

自短片分享應用程式TikTok（抖音海外版）行政總裁周受資出席聽證會、在美國國會接受長達5小時拷問後，轉眼已過去9個月，但在聯邦政府機構以外，針對此一程式的禁令卻沒有什麼太大進展。不論是國會提出的《限制法案》（RESTRICT Act），還是拜登政府試圖對該程式展開的國家安全審查雙雙陷於僵局。



與此同時，民調顯示有關禁令在美國公眾間的支持度卻越來越低。隨着大選臨近，TikTok是否將出現一線生機？



自特朗普執政以來，許多美國人就擔心TikTok母公司字節跳動（ByteDance）受中國共產黨的影響，中國政府可以利用這種影響力獲得美國用戶的數據和個人資料，甚至影響公眾輿論，亦有聲音質疑TikTok給青少年帶來不良影響。

去年12月，字節跳動承認其員工曾違規獲取美國記者數據，試圖追查公司內部的洩密者，令封禁該程式的話題再次甚囂塵上。拜登政府着手推動禁用TikTok，兩黨議員亦積極響應，將其稱為「手機上的間諜氣球」、「數字芬太尼」，警告公眾該程式帶來的國家安全以至公眾安全隱患。今年3月，多個民調亦顯示民眾中對禁令的支持率達半數。

圖為TikTok CEO周受資3月出席國會聽證會，受兩黨議員質詢。（Reuters）

同月，美國眾議院兩黨罕見團結一致，通過了一項能夠賦予聯邦政府權力、封禁Tiktok的法案，但卻遭到美國公民自由聯盟（ACLU）等團體的強烈反對，指法案可能挑戰個人的言論自由，目前法案在參議院被擱置；全美首個推行TikTok禁令的蒙大拿州原定於明年1月實施，卻在11月底遭到法官駁回，理由是法案可能超越了州的立法權力、且違背憲法第一修正案。到目前為止，這個應用程式僅在聯邦政府及大多數州政府機構內部被禁用。

禁令裹足不前 公眾支持率大幅下滑

就在禁令遲遲未有進展之際，公眾對相關禁令的支持率卻顯著下滑。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）9月底至10月初進行的一項調查顯示，支持聯邦政府封禁Tiktok的成年人從今年3月的50%下跌至38%，表示不確定是否支持的成年人則從3月時的28%增加到35%。

甚至在共和黨派的受訪者中，支持禁令的人數也下滑了10個百分點，跌至50%；支持禁令的非TikTok用戶比例亦跌至半數以下。

本月早些時候，參議院商務委員會主席坎特韋爾（Maria Cantwell）宣佈國會今年內不會再着手處理禁令相關立法，然而，一些分析人士認為，由於明年將舉辦大選，考慮到TikTok在年輕選民間倍受歡迎，國會和聯邦政府不會在2024年試圖立法禁止該程式。

拜登權衡TikTok助選

儘管許多議員及候選人們均認為TikTok存在安全隱患，但考慮到該應用程式在民眾間的龐大影響力，仍有議員選擇加入TikTok，尤其是那些曾有意願競選總統的民主黨議員。

目前，TikTok在美國的用戶數量多達1.5億，除了跳舞影片、寵物影片等娛樂消遣的內容以外，越來越多美國人用來獲取新聞、甚至乾脆把它當成搜尋引擎來用。

皮尤11月公佈的一項調查顯示，30歲以下成年人中，有32%表示他們經常從TikTok上獲取新聞，比2020年增長了兩倍多。而這一群體一向傾向於民主黨派，這對候選人和他們的競選團隊來說是爭取選票的大好機會。

民主黨眾議院鮑曼已經在TikTok擁有超過20萬關注者。圖為鮑曼發表講話。（Reuters）

新聞網站Axios獨家報道則指，就連拜登的競選團隊也考慮加入該平台。民意調查顯示，拜登在30歲以下的年輕選民間吸引力不足，且拜登若希望在6個重要搖擺州中勝出，贏得這一選民群體成了關鍵。目前，拜登在這些州的年輕選民中支持率仍與特朗普不相上下。

TikTok助選得力？ 或躲過封殺

事實上，TikTok在今年密歇跟州選舉改革的動員、以及民主黨議員鮑曼（Jamaal Bowman）的競選活動中都發揮了重要作用。

左翼公共事務和傳播公司Bully Pulpit Interactive的董事Hilary Nachem Loewenstein對Politico表示，「TikTok的有趣之處在於能夠利用算法找到你的受眾——通過發佈5條、10條或20條信息，就能更好地了解哪些信息能引起共鳴，因為算法很擅長判斷人們對什麼感興趣。」

美國將在明年11月舉行大選，目前共和黨及民主黨正在進行總統大選的初選。（Reuters）

來自華盛頓的自由派政治分析公司BlueLabs Analytics的調查顯示，相比Facebook、X甚至Instagram等其他社交媒體，TikTok的用戶更加年輕、政治參與度也更低，但公司的政治策略與宣傳總監Ali Collins認為，這恰恰讓它成了動員這些過去難以觸及的選民群體的最佳平台。

除了民主黨人以外，此前高調抨擊TikTok為「數字芬太尼」的共和黨總統候選人——拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）也註冊了賬戶，他聲稱自己是為了「在美國下一代年輕人所在之處」，接觸選民。

儘管大選讓TikTok面臨政治避險的挑戰，但經過長達一年來自公眾和國會的輿論攻擊、調查後，選舉年的到來對這家企業是好消息，或有機會暫時躲過封殺令。