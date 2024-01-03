2024或是史上最大旅遊年！ 一圖看清哪些城巿最受追捧

聯合國世界旅遊組織（UNWTO）指，全球旅遊業預計在2023年底恢復至與疫情前近乎一致的水平，而2024年可能成為史上最大旅遊年。但就在全球遊客打開擱置已久的旅行箱、收拾行囊出遊之際，從東京到巴塞隆拿、威尼斯、阿姆斯特丹等熱門旅行城市，卻面臨「過度旅遊」的難題。



聯合國世界旅遊組織負責市場情報及競爭力的總監Sandra Carvao對英國天空新聞（Sky News）表示，今年可能是全球國際遊客人數創紀錄的一年。根據該組織近期發佈的《世界旅遊晴雨表》（World Tourism Barometer），與2022年同期相比，去年第三季度全球旅遊目的地接待的國際遊客增加了22%，在暑期旅遊熱潮的推動下，去年前三季度的旅遊業已恢復至疫情前水平的87%，估計全年國際旅遊業收入有望達到1.4萬億美元（約10.94萬億港元），即疫情前2019年全年收入的九成左右。

航空業、酒店業的數據同樣反映出上升趨勢。瑞安航空（Ryanair）、易捷航空（EasyJet）等航空公司等在籌備增加今年增加載客量、新增航線，甚至訂購新飛機來滿足持續增長的需求。住宿平台Airbnb則在去年11月底發佈的一篇文章中寫道：「明年顯然將成為環球旅行年。」

驚喜旅行成新趨勢？

根據酒店預訂網站Booking.com近期對33個國家近3萬名遊客進行的調查，「驚喜旅行」將成為2024年的旅遊趨勢，52%的受訪者表示對「直到抵達前對目的地等一切都毫不知情」的旅程有興趣。

據英國廣播公司報道，越來越多旅行機構開始提供驚喜旅行定製服務。客戶往往會根據自己想去的地方和期望旅行的天數選定價格套餐，然後填寫調查問卷，旅行社會根據客戶過去的旅行經歷、興趣愛好、旅行癖好、飲食限制等規劃行程。直到出發前一周左右，客戶才會收到一封電子郵件，獲得一些關於目的地的提示：當地天氣預報，抵達機場的時間等等。

Booking.com的英國地區經理Ryan Pearson稱，對厭倦了刻板、重複的日常工作的人們來說，前往未知目的地的自發性、獲得打破常規的體驗都令人感到興奮。

阿姆斯特丹、威尼斯限人流

然而，疫後民眾的旅行熱情也給許多熱門城市造成困擾：遊客過多造成的擁堵、城市或自然環境破壞和污染、當地住房價格上升、遊客和居民體驗變差......

作為歐洲「過度旅遊」的代表城市，荷蘭阿姆斯特丹和意大利的威尼斯去年都在跟遊客「鬥爭」。

據數據分析公司Statista，阿姆斯特丹的人口約為110萬，但2022年到訪該市的遊客數量卻達到約500萬。為了進一步控制遊客量和污染問題，該市不僅取締市中心地帶的遊輪，還在上個月宣佈將著名的「紅燈區」遷出市中心，搬到城市南部的Europa Boulevard區域。而威尼斯市則宣佈將從明年4月開始，在春夏旅遊旺期破格試行「購票入城制」，向遊客收取每天5歐元（約42港元），並限制遊覽著名運河的遊客數量。

據數據分析公司Statista，阿姆斯特丹的人口約為110萬，但2022年到訪該市的遊客數量卻達到約500萬。為了進一步控制遊客量和污染問題，該市不僅取締市中心地帶的遊輪，還在上個月宣佈將著名的「紅燈區」遷出市中心，搬到城市南部的Europa Boulevard區域。而威尼斯市則宣佈將從明年4月開始，在春夏旅遊旺期破格試行「購票入城制」，向遊客收取每天5歐元（約42港元），並限制遊覽著名運河的遊客數量。

富士山現「子彈登山」潮

在亞洲，日本富士山也在剛剛過去的一年面臨來自遊客的壓力。2023年夏天，富士山的最大基站Subaru接待了約400萬遊客，相比2013年增加了50%。社交媒體上充斥着髒亂的衛生間、垃圾成堆的登山道的照片。