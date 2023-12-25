聖誕節｜旅遊業界稱三分一港人連假離境　傾向內地短途團性價比高

聖誕一連三日紅假，不少港人自製長假，提早於上周五冬至（22日）開始離港度假，外遊或北上者眾。旅遊促進會總幹事崔定邦今日（25日）在電台節目表示，今個聖誕假期內地短途團十分受歡迎，預計整體約三分之一港人在聖誕假離開香港。香港餐飲聯業協會會長黃家和亦表示，受港人外遊影響，昨日（24日）平安夜的總生意額，比去年下跌了約5000萬元。



▼12月24日 市民平安夜蘭桂坊迎聖誕▼



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外遊機票貴 大灣區豪玩團不用1000元

崔定邦表示，今個聖誕長假內地短途團十分受歡迎，形容「報名情況非常好」，他指，近年香港市民北上持續是因為內地遊玩性價比高。他表示，內地近年發展迅速，酒店等旅遊設施已很豪華、舒適，加上香港經濟環境較疫前差，市民傾向到性價比高的城市遊玩。

他又提到，以前市民較常到台北、首爾等短途地區遊玩，但疫後機票價格上升，部分市民認為「內地個體驗一樣咁好玩」，令北上熱潮持續。他預計，約三分之一香港市民在聖誕假離開香港。他指，內地旅行團報名費比疫前有少許升幅，不過「豪玩」的大灣區旅行團亦只需800至1000元。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，現時業界有500架行上接載旅客的旅遊巴士，至8月開始開工嚴重不足。（梁煥敏攝）

聖誕氣氛吸引東南亞旅客 日本客較少到港

來港旅客客方面，他指，東南亞地區有聖誕假期，加上香港聖誕氣氛濃厚，因此能吸引東南亞旅客來港。他表示，由於今日聖誕節內地並沒有假期，因此比起北上港人，訪港內地客相對較少。

早前日本政府觀光局公布的數據顯示，去日本旅遊的港人比來港的日本人多。崔定邦指，由於日本疫後經濟差，令日本市民較為傾向國內遊，加上港幣強，令日本人疫後較少到香港旅遊，出現逆差。他表示，東南亞地區來港旅客已回復至疫前水平，因此相信日本出現旅遊人士逆差是單一情況。

平安夜總生意額跌至3.8億元 港人消費力度降15%

黃家和就表示，受北上以及旅遊熱潮影響，昨日平安夜酒店餐廳並沒有訂滿，仍接受散客，他指，去年平安夜整體生意額約有4.3億元，但昨晚整體生意額只有3.8億元。北上消費已經形成風氣，對飲食業而言，酒樓影響最大，特別是非宴會酒店，因為香港人流減少，令顧客量亦有所下跌。

4月17日，夏寶龍在政府總部會見本地及外國商會，餐飲聯業協會會長黃家和出席。（林靄怡攝）

他提到，昨日看到尖沙咀等地有一定人流，但港人以及旅客消費力度均有所下降。他指，港人消費力度比疫前下跌約15%，加上外遊市民多為經濟能力較強的市民，令聖誕市道相對較差。