25州撐德州與聯邦政府武力對峙　僭越程度70年未見？

美國德州邊境移民矛盾持續升溫。德州州長阿博特（Greg Abbott）開展了代號「孤星行動」（Operation Lone Star）的一系列部署，調動當地國民警衛隊繼續修建和加固鐵絲網，並阻止聯邦執法人員進入邊境地區。有分析認為，阿博特對聯邦權力的干涉，達到了自上世紀50年代廢除種族隔離案以來前所未見的程度。這多少反映了不斷升級的緊張局勢突顯民主黨和共和黨在移民問題上的分歧多麼嚴重，美墨邊境頓成兩黨於大選年的角力舞台。



自去年以來，來自中美洲和其他地區越過美墨邊境的移民人數再創新高，阿博特對此多番指責拜登「蓄意不作為」。最終在12月18日，阿博特簽署了一項法案，將移民非法越境進入德州的行為定為犯罪行為。 新法賦予當地執法部門逮捕非法移民的權力，還賦予了法官發佈命令將非法移民驅逐到墨西哥的權力。在阿博特的授意下，德州國民警衛隊開始在美墨邊境上拉起鐵絲網圍欄，並用武力手段阻止非法移民進入德州。

此一法案引起了拜登政府的不滿，隨即申請美國最高法院介入。 今年1月22日，美國最高法院以5票贊成、4票反對，批准了拜登政府的一項請求，允許美國聯邦執法機構邊境巡邏隊拆除德州邊境用於阻止非法移民的部份鐵絲網圍欄。

美國德州邊境移民矛盾持續升溫。（Reuters）

美國司法部聲稱，德州設置的鐵絲網圍欄阻礙了邊境巡邏隊的工作，使得他們即使在緊急情況下也無法進入邊境。

「美國內戰」吸睛 惟共和黨內部亦意見分歧

在德州和聯邦政府的矛盾公開之後，迅速擴大為美國民主和共和兩黨矛盾。 1月25日，美國共和黨州長協會在其網站刊登一封由25名美國共和黨黨籍州長共同署名的聯名信。 這封聯名信公開支持德州州長的反移民措施，批評拜登的移民政策，並打出了美國「憲法」的招牌。

此外，前總統特朗普（Donald Trump）日前在內華達州競選集會上高度讚揚了阿博特的做法，他表示：「假如我是總統，我會向德州送上增援部隊而不是限制令，我不會和邊境的這些州發生衝突，而會用美國總統的一切資源和權力，保衛美國免受當下正在發生的可怕入侵。 」他還趁機指責拜登，稱南部激增的「非法移民」是一種「大規模殺傷性武器」，會在國內摧毀美國。

德州州長阿博特的做法獲得不少共和黨人支持。（Reuters）

多名共和黨籍國會議員也發聲支持德州的做法。 參議員克魯茲（Ted Cruz）在接受電視採訪時表示，德州州政府在保衛德州，而拜登卻在起訴德州。 他還批評拜登的移民政策「是希望我們的國家遭受入侵」。

儘管共和黨人紛紛表態支持，甚至有着諸如喬治亞州共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）關於「國家離婚」的出位言論，引發了社交媒體有關「美國內戰」的熱議，但有分析認為現階段仍不過是「口水戰」成份居多。事實上，格林相關的說法並不新鮮，她過往經常建議按照政治路線來「分裂」美國，類似觀點一直存在爭議，甚至招來共和黨同僚的批評。

目前，共和黨內部也並非全面支持特朗普，參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，他支持兩黨就新的移民法案達成協議，不會讓任何因為競選活動帶來的政治考量阻礙他的支持。

民調顯示，美國有68%的受訪者對拜登的邊境管控措施不滿。（Reuters）

邊境問題掛鈎俄烏、以巴 考驗拜登政府

隨着部份共和黨人的推動下，德州與拜登政府的這場政治對峙正在不斷升級。這預示了共和黨人將把移民問題當作美國大選的主要議題之一。 而這個議題恐對拜登不利。

自拜登上台後，他不但中止了特朗普的邊境牆建設，取消了針對穆斯林國家的移民禁令，還終止了讓美墨邊境移民留在墨西哥的相關措施。 他甚至一度提出讓1100萬留在美國的非法移民用8年時間將身份合法化的計劃，只是這一計劃後來沒有在國會推進。這些措施不僅未有為拜登政府而拜登政府並沒有獲得政治加分，也刺激了邊境大規模的偷渡活動。

哥倫比亞廣播公司近期的民調顯示，有68%的受訪者對拜登的邊境管控措施不滿，63%受訪者認為拜登應採取更嚴厲措施。 有分析認為，受以巴衝突影響，拜登很可能將失去一批穆斯林選民的選票，而假如在移民問題上收緊，有機會再失掉更多少數族裔的選票。 不幸的是，共和黨現時還將移民問題與俄烏衝突、以巴衝突掛鈎在一起，這讓拜登陷入了進退兩難的境地。

將邊境問題與俄烏、以巴問題掛鈎，恐為拜登政府帶來不少挑戰。（Reuters）

拜登政府目前與國會共和黨人正圍繞一筆1000億美元的特別預算進行談判， 這筆預算將主要用於援助烏克蘭和以色列。 但國會共和黨人則要求拜登以修改移民政策、加強邊境管控作為談判前提。

外界原本預計，兩黨可以就這1000億美元的特別預算於2月前達成共識。假如德州與拜登政府矛盾升級，達成共識的時間勢必有所延後。問題是，若然而烏克蘭因此得不到拜登政府的持續援助，就有可能被共和黨指責為拜登的重大失敗，恐大大拖累其選情。

拜登讓步先要問准特朗普？

面對共和黨來勢洶洶，拜登日前表態同意在邊境問題上支持更嚴厲的邊境措施，包括關閉美墨邊境，但他同時呼籲共和黨儘早與民主黨達成協議，簽署法案。 當下， 部份共和黨和民主黨參議員提出了一份邊境協議草案，等待通過。

移民問題似乎已成為特朗普這屆大選的重點議題，希望藉此拖垮拜登。（Reuters）

有分析認為，這預示了拜登很可能在移民問題上退讓，加大對非法移民的驅逐和快速遣返力度，以換取對烏克蘭、以色列的援助預算。 這有可能讓德州與拜登政府的對峙在某個階段降溫。

不過，共和黨現時並不買賬，眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）26日警告說，參議院達成的協議不會過眾議院這一關，參議院邊境協議「一通過就會完蛋」（dead on arrival）。 隨後他繼續攻擊拜登，稱拜登總統可以在沒有國會的情況下採取行政行動來打擊移民過境，他「根本不需要與共和黨達成協議」。

美國媒體此前曾指出，移民問題被認為是影響美國2024年大選結果的關鍵因素之一。 去年12月，哈佛大學美國政治研究中心和哈里斯民調機構聯合開展的一項民調顯示，只有38%的登記選民表示支持拜登處理移民問題的做法，這一數字低於11月份的46%。

對於剛剛在共和黨總統提名戰中接連大勝對手的特朗普而言，這顯然是十分樂見的事。有消息指，他經已利用自己在共和黨內的影響力阻礙了國會的邊境撥款談判，又積極游說共和黨人不要與拜登政府就移民問題妥協。這或許說明了這一問題有機會成為11月大選兩黨的主要戰場之一，有關問題或需留待下任政府上台時才有望解決。