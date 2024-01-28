與拜登因移民劍拔弩張之際　美國德州軍營外美軍開槍互射1死1傷

深陷移民黨爭漩渦的美國德州又出事了。



據霍士新聞網報道，當地時間1月27日上午，位於德州（Texas）中部的卡瓦佐斯堡（Fort Cavazos，原名胡德堡，Fort Hood）軍事基地外爆發槍擊事件，2名士兵發生爭執後開槍互射，造成1人死亡，另1人受傷送醫治療。

報道稱，這兩名士兵隸屬於駐紮在該基地的美國陸軍第3軍第1騎兵師，具體身份尚未披露，當局也沒有提供槍擊案的其他任何細節，包括二人爭吵的內容。

美國陸軍中校帕特森（Charles Patterson）27日晚對霍士表示，受傷士兵的狀況穩定，美國陸軍和諾蘭維爾當地警方正在就槍擊事件進行調查，事發後基地對士兵家屬給予了幫助。

諾蘭維爾警方同日證實正與軍方合作開展調查。警方還稱，事件發生在27日上午9點左右，倆人發生口角後互相開槍，有關該事件的進一步訊息將在晚些時候公布。

圖為美國德州大本德國家公園（Big Bend National Park）群山。（德州公園及野生動物部）

卡瓦佐斯堡原名胡德堡，以美國南北戰爭期間南方聯盟的將軍胡德的名字命名。但2020年弗洛伊德之死引發的種族歧視抗議席捲全美，胡德堡等十多座以南方邦聯軍官名字命名的美軍基地也捲入了「改名漩渦」。2023年5月，胡德堡基地正式更名為卡瓦佐斯堡基地，以德州人、美國陸軍第一位西班牙裔四星將軍理查德·E·卡瓦佐斯的名字命名。

值得一提的是，這座基地此前已多次爆發過槍擊慘案和軍內醜聞。2009年11月，基地內3名美軍士兵開槍打死12人，打傷31人，其中一名槍手被擊斃，兩人被逮捕。發生在2014年4月的槍擊事件造成4人死亡，其中包括一名槍手，另有十餘人受傷。此外，在2020年，基地內還發生過一起20歲女兵被性侵、分屍的案件，造成14名軍官，包括幾名高層將領，被停職、解僱。

就在這起槍擊事件發生之際，美國兩黨圍繞德州邊境移民的矛盾正不斷升級。

去年，來自中美洲和其他地區越過美墨邊境的移民人數再創新高，德州共和黨籍州長阿博特（Greg Abbott）多次指責拜登 (Joe Biden)「蓄意不作為」，並授權州國民警衛隊在美墨邊境上拉起鐵絲網圍欄，通過武力手段阻止移民進入德州。另一邊，對此強烈不滿的拜登申請最高法介入，最高法隨後批准拜登政府動用聯邦執法機構拆除邊境圍欄，雙方矛盾升級，甚至有共和黨議員拋出美國「紅藍州」不如「國家離婚」等激進言論。

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