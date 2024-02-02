從數據看導致「國家離婚」的美國邊境矛盾　拜登恐面臨真實考驗

美國德州邊境移民矛盾自1月25日起持續升溫。德州州長阿博特（Greg Abbott）開展了代號「孤星行動」（Operation Lone Star）的一系列部署，調動當地國民警衛隊繼續修建和加固鐵絲網，並阻止聯邦執法人員進入邊境地區。一時間，什麼「國家離婚」、「美國內戰」等成為熱話，讓移民問題再次成為美國國內以至全球的焦點所在。



去年12月，越過美墨邊境的非法移民人數創下歷史新高，隨着美國進入大選年，拜登上任以來失敗的邊境管理演變成政治危機，以致於拜登本周宣佈支持國會的一項限制移民法案，承諾在邊境不堪重負時「關閉邊境」，一改執政初期的移民政策。

《華盛頓郵報》本周引述消息人士稱，根據國會最新達成的協議條款，如果一周內邊境巡邏人員平均每天遇到的移民人數達到5000人，或一天內達到8500人，則會對非法移民進行驅逐。如果一周內日均入境人數達到4000人，總統就可以選擇採取行動。而近期日過境人數經常飆升至這些數值以上。

墨西哥以外地區非法移民增長

拜登上台後推翻了特朗普時期不少遏制移民進入的措施，包括停止建設邊境牆，以及撤回穆斯林移民禁令。外界認為，拜登擁抱移民的政策刺激了非法移民的增長。

然而，拉丁美洲國家經濟崩潰、自然災害等問題加劇了相關危機。在委內瑞拉，自總統馬杜羅（Nicolas Maduro）於2013年上任以來，國家經濟岌岌可危，超過700萬人人口外流，而且人數還在不斷增加；另一國家海地，2010年地震為該國帶來的衝擊還在持續，加上當地持續不斷的幫派戰爭，迫使近200萬人口逃離該國；還有古巴，當地經濟機能障礙日益加深，導致100萬移民和難民從當地外流。

此外，經歷了10年的天氣變化和由此造成的糧食不安全之後，颶風接連襲擊中美洲，摧毀了自給自足的農場，造成數十萬牲畜死亡，大規模農業生產遭到破壞。大多數拉丁美洲移民近年來都在區域內另尋安居地，但由於經濟機會稀缺，該地區不少民眾又在美國有親戚，於是選擇移民美國，希望與親人團聚，改善生活。

另一方面，來自印度、俄羅斯、中國的非法移民也在國內政治、經濟環境的刺激下尋找新的庇護處。這些來自全球各地的非法移民推動總體非法移民的增長。傳統的非法移民來源國墨西哥經過20年時間，也被其他國家超越。

邊境問題釀政治危機

隨着邊境危機加深，美國民眾對非法移民的態度也在發生改變。2017年12月的一項民意調查發現，只有12%的民主黨人贊成在南部邊境修建隔離牆（特朗普先生2016年的主要競選承諾之一）。2023年12月，這一比例上升到32%。若論成年公民，更經已有逾半的53%民眾支持興建邊境圍牆。