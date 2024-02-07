美斯之亂｜C朗美斯接連出事　國際邁亞密、艾納斯盲吸金之禍？

國際邁亞密和球王美斯（Lionel Messi）訪港，率領蘇亞雷斯、佐迪艾巴等球星本於2月4日在香港大球場獻技。這一原本備受不少本港、內地以至海外球迷期待的體壇盛事，尤其是美斯剛於卡塔爾世界盃贏下生涯首個冠軍，他的到來獻技定必瞬間點燃了無數球迷的激情。可惜，美斯最終無上場成為網民們口中超越JPEX的「新型騙案」。



除了香港市民的熱切期待之情，是次美斯訪港還吸引了不少內地球迷捧場，原因是去年11月美斯的中國行取消，讓不少內地球迷失望，這次在香港舉行的比賽讓他們感覺較有保證。另一方面，今年1月下旬另一球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）原本也在中國內地踢表演賽，又臨時因為受傷而改期，引發軒然大波。如今有輿論認為，球星們接連在中港出事，是否出現水土不服？

有內地體育分析師指出，曾有中國球圈中人指出，舉辦國際大賽是一項複雜的工作，假如沒有足夠的實踐經驗，千萬別隨便參與涉足，因「這不但容易破財，更容易獲得不好的壞名聲」。

上月底C朗缺戰深圳，同樣引發軒然大波。(Reuters)

尤其是在中國內地，舉辦國際大賽需要先闖6道關卡，包括拿取批文、向國內相關管理機構提交訪華人員名單進行審查及申請簽證、安排比賽場地和酒店及保安等工作、向賽事所在地的公安局進行申報並獲得批准開票許可、向球隊支付合約款項及相關外匯申請工作，還有就是主辦方就來訪球隊的包機、海關邊檢、落地後交通等，與當地政府進行溝通與協調工作。

成功闖過上述關卡後，主辦方接着要做的，就是招商和廣告投放等工作。過去，內地曾出現因為賽事主辦方未能充分估算出國際賽事審批流程所需要花費的時間，而最終導致有國際大賽被迫取消或流產的情況，包括上一次國際邁亞密中國行。

雖然這些賽事被稱之為商業活動，不過由於巨星帶來的龐大影響力，可以大大刺激當地的消費，這也使得此類活動獲得管理部門和當地政府的重視。例如，美斯和阿根廷國家隊上一次的北京之旅，使得當地酒店一度價格暴漲，甚至大大帶動了當地和周邊地區的旅遊和消費熱度。

香港原希望藉着這位阿根廷球王的到來，刺激本地的「盛事經濟」。(Reuters)

香港過去在申辦國際大賽這方面相對內地會好一些，較少會出意外事故，畢竟過去的主辦方香港足球總會有着更多的經驗，在球員出場的安排和協調工作有更深刻的了解，不如今次的新手Tatler Asia。

是故，香港原本希望藉着這位阿根廷球王的到來，刺激本地的「盛事經濟」，以此說明香港背靠祖國、聯通世界的特點和優勢，也擔當着「超級聯繫人」的角色和功能。可惜，美斯最終「缺戰」大球場，讓香港只落得一個「剩事遺憾」甚至「水魚之都」的惡名。這多少反映在官方的憤怒與不滿，絲毫不比買了球票的球迷來得少。

球王加盟球會市值水漲船高

的確，球王美斯的魅力驚人，其驚人球技也能轉化成龐大經濟效益。據美國財經雜誌《福布斯》統計，國際邁亞密過去一年市值暴漲72%，達到10.3億美元（約81億港元），主要是去年成功簽入美斯，球會收入因而大幅增加，加上展望新一季利潤將進一步提升，球會市值自然水漲船高。

美斯(右)的到來，使得國際邁亞密市值水漲船高。(Reuters)

美斯為國際邁亞密上陣1個月，經已協助球隊奪得北美聯賽盃冠軍，當時每場比賽門票一票難求，加上其球衣熱賣，使得國際邁亞密去年收入達到1.18億美元（約9.2億港元），較前一年多1倍。類似的情況也發生在有C朗拿度加盟的沙特聯賽球隊艾納斯身上。

說到底，不論是國際邁亞密抑或是艾納斯，過去僅是寂寂無名的「次級聯賽」球隊，若非有兩大球王在陣，想要前往其他地方吸金定必無人問津。兩隊球隊固然也深明球王們的吸金能力，故希望他們在役期間能為球會盡量賺取盈利，從而迅速提升球會的名聲和價值。

急功近利恐種禍根？

隨着去年新冠疫情遠去，國際賽事逐漸回歸，大牌球星接踵而至的現象使得不少企業急於涉足商業賽市場，特別是美斯去年上半年在北京獻技帶來的巨大效益令許多人眼紅，渴望從中賺得快錢。

有別於一般比較成熟的豪門球會，他們往往出於對球會品牌影響力的保護，通常不太會被某些不成熟主辦方所說的盈利數字輕易打動。相反，國際邁亞密、艾納斯這樣擁有大牌巨星，而過去未受關注的小球會，對有機會到亞洲地區展開商業比賽等活動卻虎視眈眈，容易被其中的盈利和回報衝昏頭腦。

國際邁亞密和艾納斯因着球王的到來，使得球會有能力在全球範圍展開吸金之旅。圖為C朗拿度於沙特阿拉伯觀看球賽。(Reuters)

有外媒已對國際邁亞密密集的國際賽程表示質疑。該球隊賽程安排顯示，1月20日至2月16日不足一個月內，球隊共有7場比賽，在與香港隊對戰前兩天，球隊曾與沙特阿拉伯利雅德勝利隊有一場友誼賽，美斯只在比賽的第83分鐘替補上場；而2月7日，球隊還將與日本神戶勝利船隊開展友誼賽。

有分析指出：「這般密集的賽程安排，第一不尊重球迷，第二不考慮球員身體狀況，僅視球迷和球員為消耗品。」對於國際邁亞密而言，假如球隊核心球員因傷病未能上場，理應儘量減少參與商業賽事，這不僅是對球員負責，更是對球迷負責任的表現。

目前，「美斯之亂」所引發的風波還在繼續，也有很多球迷聯想到了不久前另一位足壇巨星C朗隨艾納斯到訪深圳，也是在賽前一天臨時宣佈無法出戰，以致比賽最終「延期」，兩位球王接連到場卻不獻技的行為，也給商業比賽市場從業者帶來了警示。

說到底，商業賽事只求「搵快錢」的結果，最終反而落得滿盤皆輸的局面。一方面，無數球迷傾注了金錢、時間和感情，卻未能看到自己心儀的球星；另一方面，賽事各方投入眾多人力、物力和財力卻換來「新型詐騙」的罵名。短時間內，兩大球王接連「缺戰」中港，很可能使得兩地廣大球迷對未來類似的商業賽事抱有懷疑，不再對足球巨星亞洲之行這樣的活動抱有熱情，最終傷害的也是企業本身，並可能為市場帶來了難以挽回的負面影響。