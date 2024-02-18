5架國產商用飛機將亮相新加坡航展 C919、ARJ21參與飛行表演
撰文：林芷瑩
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經過近6個小時、約4200公里的全程直飛，東方航空首架C919大型客機，在新加坡時間2月17日凌晨1時49分，順利抵達樟宜國際機場，準備參加2月20日至25日在新加坡舉行的2024年新加坡航展。
1月18日，C919在2024年新加坡航空展的飛行預演上亮相。
東航塗裝的國產大型客機C919，於2月16日執行MU299調機航班，北京時間晚上8時4分從上海虹橋國際機場起飛前往新加坡。
參加本年度新加坡航展的C919客機，是東航接收的全球首架投入商業運營的國產大型客機，此前已經投用在東航的上海至成都、北京航線。
在新加坡航展期間，中國商飛公司生產的5架國產商用飛機，包括2架C919及3架ARJ21飛機，將與公眾見面，並進行地面展示和演示飛行，是國產商用飛機首次在海外同時亮相。
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