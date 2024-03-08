航空業外勞｜第二輪輸入計劃下周三接受申請　首輪逾千勞工抵港

政府第二輪航空業輸入勞工計劃下星期三（13日）起開始接受申請，申請人須於3月13日至26日期間向機管局遞交申請，由運輸及物流局、勞工處和機管局代表組成的跨部門聯絡小組負責審批，料審批程序約兩星期完成。



至於首輪申請批出共2,841個配額，截至昨日（7日）已遞交的輸入勞工簽證申請約1,800份，當中超過一半、約1,020名輸入勞工已陸續到港工作。



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航空業輸入外勞計劃下星期三接受第二輪申，與首輪申請一樣，可輸入的勞工為人手短缺最為嚴重的10個前線非管理級工種，涵蓋地勤人員、機坪服務員、機艙工作員、飛機維修技工／技術員、牽引車司機、倉務處理員／貨站服務員、機械／升降台操作員、客戶服務員、飛機拖車司機及維修員。

政府表示，計劃申請人須為註冊商業實體，並持有機管局的合約、牌照、專營權或旅客處理許可證，以及在香港國際機場經營業務。申請人亦須就每名輸入勞工向機管局每月繳交400元。

機管局每年亦會撥出與申請人繳交總額相若的款項，並將申請人繳交的款項及機管局主動投放的撥款，全數用以資助負責機場運作的本地前線員工的交通費，有關交通資助預計於今年上半年內開始發放。

審批需時兩星期完成 首輪批出1800個外勞簽證

第二輪計劃的申請手續和運作細節與首輪申請相若，申請人須填妥申請表格，並連同所需文件於3月13日至26日期間遞交予機管局。由運輸局、勞工處和機管局代表組成的跨部門聯絡小組負責審批申請，並由運輸及物流局常任秘書長作審批決定，審批程序會於截止申請日期起計約兩星期完成。

計劃自去年7月推出，第一輪申請已於去年8月批出共2,841個配額，截至昨日已遞交的輸入勞工簽證申請約1,800份，當中超過一半約1,020名輸入勞工已陸續到港工作。