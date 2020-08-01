【美股】多間科企業績勝預期　推動納指收市升近1.5%

華爾街三大指數以升勢結束7月31日的交易日，其中納指受到多間大型科技企業公布季度業績表現理想帶動尾段發力上升。不過美國政府仍未推出新一輪刺激經濟措施，令投資者對經濟前景持續感到不明朗，道指及標普500指數的升幅不大。

道指全日接近在低位徘徊，並曾一度跌300點，及後逐漸收復失地，收市報26428.32點，升114.67點，升0.44%；標普500指數報3271.12點，升24.90點，升幅0.77%；納指報10745.27點，升157.46點，升幅1.49%。

科技股普遍向好，蘋果公司股價急升10.5%，迫近歷史高位；Facebook股價升8.2%；亞馬遜則升3.7%；不過Google母公司Alphabet則因為在16年來首度錄得首季負增長，拖累股價下挫3.28%。

總結一周表現，道指比上周微跌0.15%；標普500指數升1.73%；納指則升3.69%。而三大指數在7月都全線向好，道指全月升2.39%；標普500指數升5.52%；納指更急升6.83%。

歐洲股市則普遍向下，英國富時指數收市報5897.76點，跌1.54%；德國DAX指數報12309.55點，跌0.57%；法國CAC指數報4789.69點，跌1.43%。