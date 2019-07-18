美國9歲男童自小愛垃圾分類　成功創業當行政總裁

美國加利福尼亞州9歲男童希克曼（Ryan Hickman）自小就很喜歡整理物品，後來在父母的教導下學會如何將垃圾分類，甚至經常拿着塑膠袋挨家挨戶收取膠樽。希克曼的父母於是決定幫他開設一間專門回收廢物的公司，由他擔任行政總裁，如今生意規模更變得愈來愈大。

希克曼的爸爸表示，起初他以為愛兒只是三分鐘熱度，沒想到有一天他竟然提出「不如幫鄰居收集膠樽」的想法，並在翌日放學後開始拿着塑膠袋挨家挨戶去收集，除了一些大型重物需要他的幫助外，其餘的事情都是希克曼親力親為。

希克曼一星期會花部分時間去為收集的垃圾進行分類和清洗，然後隔幾星期才送至回收廠。後來愈來愈多人加入希克曼的垃圾回收行動，希克曼的父母決定幫他註冊一間專門回收廢物的公司，名為「Ryan's Recycling Company」，辦公室的地點就在家中，由希克曼當行政總裁。希克曼的家人表示，他這麼多年來所回收的數量已經接近20萬個，甚至還為大學學費賺了約1.1萬美元（約8.6萬港元）。

希克曼有次去參觀太平洋海洋哺乳動物中心（Pacific Marine Mammal Center），知道現今污染問題嚴重，於是決定為拯救海洋出力，並開始在官網上賣公司的官方T恤，然後把所有的收益捐給該中心。後來希克曼更獲邀請成為該中心的形象大使，又奪得2017年美國有線新聞網絡的青年奇蹟大獎（CNN Young Wonder），還曾登上美國熱門節目Ellen Show接受專訪。

希克曼表示，他不會因此而忘記初衷，依然會堅持回收垃圾，希望未來可以購買一部屬於自己的垃圾車。

（綜合報道）