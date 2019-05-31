以環保換教育　印度學校推新招救窮學生　回收膠樽膠袋當交學費

印度不少偏遠地區的家庭都因貧窮，無法資助子女上學，讓他們年紀輕輕就要輟學打工養家。不過有一間學校卻想到新方法解救這群學生，就是讓他們每星期都帶一包塑膠垃圾回校，代替交學費上課。原來當地很多家庭都會在冬天燒塑膠取暖，但此方法不但破壞環境，燒塑膠所產生的煙霧更會損害附近居民的健康。學校於是想「一石二鳥」，讓學生以環保換教育，課後於學校的環保中心打工或教補習賺錢，同時減少當地童工問題。

印度阿薩姆邦（Assam）一間學校門口每星期都會出現一個奇景，就是學生手持一大袋塑膠垃圾排隊進入校園，原來一袋袋垃圾對他們而言就是「學費」。（Akshar Foundation ig圖片）

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印度阿薩姆邦（Assam）一間學校門口每星期都會出現一個奇景，就是學生手持一大袋塑膠垃圾排隊進入校園，原來一袋袋垃圾對他們而言是重要的「學費」，學校規定，學生只要每周撿25個塑膠垃圾帶去學校，他們就能免費上課。

Akshar基金的創辦人穆塔（Mazin Mukhtar）和莎瑪（Parmita Sarma）於2016成立學校，本來打算為社區提供免費教育，但發現當地不少家庭為了維生，小孩都無法上學，要到採石場打工，賺取每天僅2.5美元（約20港元）的收入；而於冬天，居民都習慣燃燒塑膠垃圾取暖，令校園及村莊附近都瀰漫着有毒氣體，污染環境及損害人的健康。

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學校會僱用孩子作助教或工讀生，為師弟妹補習賺取學校的代幣。（Akshar Foundation 官網圖片）

為了讓小孩都能負擔上學的成本，免淪為童工，同時解決社區污染問題，穆塔和莎瑪就決定將學校調整成結合產業、學術及環保議題的學校。學校提出以塑膠垃圾取代學費，學生和社區居民回收的塑膠垃圾會被送到校內的回收中心，並改動課程教導學生利用塑膠垃圾加水泥當環保建材。

為了進一步緩解學生的經濟壓力，學校亦會僱用孩子作助教或工讀生，為師弟妹補習賺取學校的代幣，可用來向鄰近商家購買文具、零食、衣服、玩具等日常用品。穆塔直言：「我們就是用童工來對抗童工，貧困的小孩就是要在學校賺錢、學習，才能留下來。他們學得多、升一年級就賺得更多，有技術及知識就有更多報酬，如果有壞行為就要罰錢，令學生都有動力做個模範生」。

學校學生人數由最初20名，慢慢增加至超過 100人，更帶動社區及許多商家推廣回收垃圾與停止燃燒塑膠的觀念。穆塔和莎瑪希望與政府合作，將這個辦學模式運用在其他學校，於5年內於印度建立100間類似的教育機構，最終改變印度公立學校的教育模式。

（Akshar Foundation、Bored Panda）