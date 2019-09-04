【一分鐘看世界】英國國會混戰、劉鶴訪美障礙、美國撤軍

早晨，今天是9月4日，星期三。 陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

約翰遜將提前大選

國會經過緊急辯論後，在野黨成功奪得議事控制權，將提出阻止無協議脫歐法案，首相約翰遜馬上動議提前大選。英國目前處於立法阻止「硬脫歐」和提前大選的分岔路口，前財相夏文達誌為會有足夠票數可以阻止硬脱歐；工黨領袖郝爾彬則支持提前大選，卻遭前首相貝理雅警告可能是個陷阱。喜歡作出政治豪賭的約翰遜似乎得償所願，竟然能夠在脫歐限期前不足1月前的混亂之下提前大選，他又會否功敗垂成……（按此閱讀更多）

英國脫歐：有反對脫歐的示威人士在國會前集會。（Reuters）

中美「停火線」還未出現

中美9月再次互徵關稅，中方貿易談判領頭人、國務院副總理劉鶴到訪美之行仍然未定，彭博社引述消息人士指這是由於兩國要求未達一致。劉鶴會見美國國會議員時提到，希望雙方能在平等基礎上解決問題；特朗普則警告北京不要試圖將談判延至2020年美國大選後。雖然有專家指出，特朗普不需要達成貿易協議也能連任，但現時中美談判膠着，原因之一在於雙方還未交出能令對方都接受的停火線……（按此閱讀更多）

中美貿戰：美國總統特朗普警告，稱北京不要試圖將貿易談判拖延至2020年美國大選之後。（Reuters）

阿富汗和談略見成果

美國特使哈利勒扎德與極端組織塔利班展開第九輪和談取得成果，雙方達成原則性協議，首批5000名美軍會在5個月內撤離阿富汗。不過就在協議達成數小時後，塔利班便在喀布爾發動襲擊，造成最少16死119傷。縱使華府與塔利班達成某程度的協議，但由於美國未有完整的撤兵時間表，更重要的是塔利班至今並不承認獲美國支持的阿富汗政府；而即使美軍全面撤出，阿富汗國內勢力虎視眈眈，相信要達致和平並非易事……（按此閱讀更多）

華為使波蘭尷尬

美國與波蘭簽署聯合聲明，同意就5G網絡設備供應商嚴格評估，以檢查是否受外國政府控制。中國外交部隨後回應，指波蘭方面曾表明會公平對待中國企業，希望華沙政府能夠言行一致。早在2019年初，波蘭曾拘捕一名中國籍華為高層，後來4月則改口稱不可能完全排除華為。王毅當時曾勸告波蘭需要珍惜中方的信任，但是這次與美國簽定的聲明，似乎又再突顯了波蘭搖擺不定的尷尬……（按此閱讀更多）

美首次制裁伊朗太空機構

美國財政部宣布對3間伊朗太空機構實施制裁，並指控他們有份參與德黑蘭政府的彈道導彈計劃。面對愈趨緊張的美伊關係，伊朗總統魯哈尼強調從來沒有打算與美國談判，也排除與美國舉行任何形式的雙邊會談。德黑蘭亦警告，如果再看不到歐盟的行動，他們將進一步減少履行《伊朗核協議》的承諾……（按此閱讀更多）

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