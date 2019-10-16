颱風海貝思重創日本　氣象廳決定相隔42年再為颱風「起名」

颱風「海貝思」肆虐日本，雖然颱風早已遠去，但當地河川氾濫，多間房屋遭沖毀，不少居民仍然無家可歸、停水停電。在清理瓦礫同時，每天尋找失蹤死難者人數持續上升，目前已達到74人死、11人失蹤。日本氣象廳決定，相隔42年再為颱風取名字。

颱風造成多條河川嚴重氾濫，部份水浸地區至今未完全退水。（路透社）

每年世界氣象組織颱風委員會（WMO Typhoon Committee）都會製作一個颱風名單，為每年出現在西北太平洋的熱帶氣旋命名，日本氣象廳是組織其中一員，當然也有提供名字。但日本對國內報道颱風消息時，卻普遍不會使用外國熟識的命名方式。

海貝思在日本名為「颱風19號」

日本對國內報道颱風消息，都會使用自己的一套只有數字號碼的標示方式。例如颱風「海貝思」發生在令和元年，因此稱為「令和元年颱風第19號」，簡稱「颱風19號」，第19號是全年第19個颱風的意思。

9月登陸日本造成關東地區破壞，廣泛停電的「法茜」，是「颱風15號」。

颱風16號「琵琶」在海中心自行消散；颱風17號「塔巴」主要影響九州及韓國一帶；颱風18號「米娜」主要影響韓國一帶；直至颱風19號「海貝思」直擊日本本州，再次為日本帶來嚴重破壞。

1977年颱風「貝貝」吹襲日本鹿兒島一帶，沖永良部島遭嚴重破壞，全島過半房屋受損，日本因此決定把颱風特別取名「沖永良部颱風」。（沖永良部地域振興委員會）

自1977年再次命名颱風

但事實上，日本還是有正式命名颱風的可能。如1977年颱風第9號「貝貝」便因正面吹襲鹿兒島沖永良部島，造成島上嚴重破壞。日本為銘記這次颱風，決定把颱風名命為「沖永良部颱風」。

氣象廳在2018年修改規定，表示若颱風造成大規模嚴重破壞：「摧毀房屋1000棟，水浸1萬棟，造成相當死傷」，就把颱風命名。

海貝思吹襲日本至今，摧毀房屋逾1100棟，水浸房屋1.3萬棟，造成最少74死224人受傷。氣象廳在15日決定，要把這颱風正式命名。

但由於命名沒有標準，目前僅知道不會使用海貝思而已。正式名字最遲會在2020年5月發表，並寫在日本災難歷史名冊中。