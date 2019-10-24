【英國貨車39屍案】事件如多佛爾港慘劇翻版　當年58中國人蛇焗死

英國埃塞克斯郡（Essex）10月23日發生一宗驚人悲劇，39名中國人被發現倒斃在一輛貨櫃車內，包括31男8女。在2000年，英國也曾發生「多佛爾港慘劇」：當年58名中國人蛇在貨櫃車內焗死，貨車當時同是由比利時入境英國。

2000年「多佛爾港慘劇」中的涉事貨車（Getty Images）

英國曾是華人熱門偷渡地點，他們鋌而走險，曾釀成慘劇。2000年6月，英國海關在多佛爾港（Dover）截查一輛貨車時，在貨櫃內發現58具中國偷渡客屍體，分別為54男4女，另有兩人倖存。

這60名中國非法移民「乘坐」貨車由比利時進入英國，到達多佛爾港。車上多名偷渡客因長時間困在密不透風的貨櫃內，被焗至窒息死亡。涉事荷蘭司機當場被捕，翌年因協助走私人口被判監14年。

警方在2003年搗破華人人蛇走私集團，9名華人黑幫成員因涉案在荷蘭被判囚。

2001年，英國有組織集會呼籲各界關注「多佛爾港慘劇」，並不要讓案件重演。（Getty Images）

今次埃塞克斯郡的慘劇，是英國近20年來最嚴重的屍體發現案，警方初步判斷認為39名死者中，其中一人是年輕人，其餘38人則為成年人。貨櫃車由比利時澤布呂赫（Zeebrugge）出發，再入境到埃塞克斯郡的珀弗利特（Purfleet），再於短時間內由來自北愛爾蘭的拖頭運走。