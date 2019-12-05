韓國自殺率位居亞洲之冠　五個社會現象讓年輕人喘不過氣？

隨着韓國藝人自殺案的頻傳也讓許多人關注到高自殺率的韓國，也有一名網友在PTT上詢問為何韓國自殺率這麼高，其主要原因是這些。

韓國藝人自殺消息頻傳，近期又傳出有人自殺的消息，繼Sulli（雪莉）自殺後，好友具荷拉也步上後塵，5月時具荷拉才自殺未果獲救，卻在24日傳出死訊，被人在住處發現時已身亡，最近頻傳的自殺案件也讓許多網友開始探討為何韓國的自殺率如此的高。

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根據世界衛生組織統計韓國的自殺率為全球第四，也是亞洲之冠，平均的自殺年齡為24。一名台灣網友在PTT上發文詢問為何南韓的自殺率偏高，而如此之高的自殺率和他們的社會現象有着密切的關係。

▼▼由其他網友提到的原因整理出下列幾點南韓常見的社會現象（按圖放大）▼▼

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這些原因讓韓國人過得很壓抑，造成了人民許多心理方面的壓力，過度壓抑的社會風氣也讓許多網友感嘆那真不是人能住的地方，實際上韓國還有很多嚴重的社會問題，這也可以由頻傳的藝人自殺消息可看出，畢竟站在螢光幕前要承受的壓力是一般人的好幾倍，且網絡媒體的盛行下酸民的言論越演越烈，每一句話對藝人們都形同無型的利刃，一步步致他們於死亡。

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