【海外職場】韓國推《職場反霸凌法》　僱主報復申訴員工可被判監

在頻頻傳出職場霸凌新聞的南韓，當局在周二宣布《職場反霸凌法》正式生效，解僱或報復申訴員工的雇主將面臨高達三年有期徒刑，以及港幣約20萬元的罰款。

根據南韓最新生效的《職場反霸凌法》，凡是報復或解僱申訴員工的雇主，將面臨高達三年的有期徒刑和罰款。（《未生》劇照）

要求雇主採取行動

周二(16)，在經過半年的緩衝期後，南韓《職場反霸凌法》正式生效，這部法律是南韓首部要求雇主對職場霸凌採取行動的法律。

其中，員工可以申訴的事項包含成為職場八卦的中心，或是被迫參加與公司職務無關的應酬活動等等。

不可以報復申訴者

一旦員工向雇主申訴遭到霸凌、騷擾，雇主必須立刻展開調查，並且採取適當的行動避免受害者和加害者處在同一個環境下。此外，雇主不得解僱申訴者，也不得對申訴者採取任何報復或歧視手段，違反的雇主將面臨高達三年的有期徒刑，以及最高 3,000萬韓圜(折台幣約 79萬元)的罰款。

健康出問題 雇主要賠償

此外，要是受害者因為遭職場霸凌的關係產生健康相關的問題，受害者也可以向雇主申請賠償。

在南韓職場文化中，下了班參加與公司工作無關的應酬是家常便飯。但現在，公司不能再硬性規定員工一定要參加應酬了。（Saveliy Bobov/Unsplash）

漏洞：沒有懲罰加害者

然而，這部法律有個漏洞，那就是它並沒有規定對加害者的懲罰。

霸凌沒有清楚的標準

另一方面，公司則表示，在判斷何謂職場霸凌上沒有一個清楚的標準，這樣很容易導致兩造任意解釋。

專門收集職場霸凌案例的公民組織「Gapjil 119」表示：「職場霸凌的案例應該在公司的就業規定中具體說明，這麼做非常重要。」

當局釋出指導手冊 告訴公司怎樣叫霸凌

其實，南韓政府在今年二月、《職場反霸凌法》還沒生效前，就已經釋出了指導手冊，裡頭包含了許多職場霸凌和騷擾的例子，希望藉此讓公司知道什麼樣的行為會被視為職場霸凌和騷擾。

八卦同事、逼迫應酬都算

舉例來說，惡意八卦同事、散播個人隱私訊息、逼迫員工喝酒、抽菸和應酬都算是霸凌和騷擾，更別提利用言語羞辱或對員工拳打腳踢了。

惡意八卦同事、散播個人隱私訊息、逼迫員工喝酒、抽菸和應酬都算是霸凌和騷擾。 (Getty Images)

MBC電視台播報員打頭陣

在《職場反霸凌法》正式生效的第一天，就有七名在南韓MBC電視台任職的約聘播報員向南韓勞動部申訴，表示MBC電視台違反了《職場反霸凌法》。

被判為不正當解僱

這七名約聘電視播報員在 2016-2017年加入MBC電視台，他們在 2018年被解僱，隨後被勞動行政專家小組判定為不正當解僱。當時，南韓法院批准了他們申請的解僱禁令，要求MBC電視台暫時維持他們的員工身分。然而，MBC電視台卻不讓他們從事相關工作。

現在，這七名電視播報員成了新法生效後，首批利用該法要求MBC電視台進行調查的申訴者。

根據南韓國家人權委員會的報告，全國有 70%的員工表示，他們曾經被上司和同事霸凌，凸顯出南韓職場霸凌的狀況十分普遍。（Getty/VCG）

南韓職場霸凌有多普遍？

究竟，南韓職場被騷擾、霸凌的狀況有多普遍呢？

有70%的員工被霸凌過

根據南韓國家人權委員會的報告，全國有 70%的員工表示，他們曾經被上司和同事霸凌，有 12%的員工每天都被騷擾。而在這些受害者中，有 60%的受害者沒有採取任何行動。

從「情緒攻擊」到「過度要求」

2018年，南韓勞動研究院調查了 2,500名員工後發現，有 66.3%的員工表示，他們在過去五年間有遭到職場霸凌和騷擾。有 24.7%的員工遭到包含威脅、誹謗和出言不遜的「情緒攻擊」、20.8%的員工曾被指派做和工作無關的事、被迫迎合職場「過度的要求」。至於霸凌則排在第三位，有 16.1%的員工遇到。

這份調查也發現，有將近 81%的員工看著他們的同事被騷擾束手無策。有 40%的員工表示，公司內沒有可以適合的管道供受害者求助或諮商。

調查發現，有將近 81%的員工看著他們的同事被騷擾束手無策。有 40%的員工表示，公司內沒有可以適合的管道供受害者求助或諮商。﹙GettyImages/VCG﹚

目標：根除「Gapjil」問題

過去，南韓社會缺乏可以保護員工免受職場霸凌的法律，因此許多受害者都隱而不發，連帶讓職場霸凌的情況猖獗。隨著多起職場霸凌事件被攤在鎂光燈下，南韓社會也開始積極討論相關問題，催生出了想要根除職場「Gapjil」(갑질)問題的《職場反霸凌法》。

小補充：什麼是Gapjil？

Gapjil(갑질)指的是利用優勢地位向他人展現傲慢和專制的態度或行為。Gapjil由Gap(갑)和jil(-질)組成，Gap指的是合約中的甲方，也就是擁有優勢地位的一方。jil這個字尾指的是帶有負面意涵的特定行為。在階級分明的南韓社會和職場中，Gapjil隨處可見。

舉例來說，南韓「堅果門」事件可說是Gapjil現象的示範。

在階級分明的南韓社會和職場中，Gapjil隨處可見。（VCG）

過去不當作社會問題

Dol-Bloom勞動法辦公室律師趙恩惠(音譯，Cho Eun-hye)說：「過去，Gapjil或是職場騷擾被認為是可能發生在社交生活的個人問題，而不是社會問題。」

「但是，新法確認了這樣的問題能在法律領域中處理。」

被上司的訊息「轟炸」 下班也沒得休息

今年 35歲的上班族李素熙(音譯，Lee So-hee)表示，她無時無刻都被上司的訊息「轟炸」，就連下班也難以倖免。

她說：「我的上司會透過傳訊軟體給我下工作指令。每當訊息通知跳出來的時候，我都會很害怕這會不會是她傳的。」

「我希望這部法律能幫助更多人了解職場騷擾的嚴重性。」

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】