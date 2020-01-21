科學家發現新方法對付癌細胞　或助開發抗癌藥物

英國一隊科學家隊伍發現人類體內的免疫細胞，先天擁有殺死幾乎所有不同種類癌細胞的能力，科學家正努力研究增強這種細胞的功能，或可於未來研發對付多種癌症的藥物。

不同癌症因性質不同無法用單一方法治療，但科學家發現人類有無分種類地攻擊癌細胞的方法。（Getty）

癌症是一種惡性細胞增生的統稱，但不同部位癌症性質不一樣，並非由單一病源造成。科學家已知道人類身體有對抗癌症的能力，而依賴人體免疫細胞進行治療的方法又稱為免疫療法。

但目前療法只能治療數種特定癌症，目前仍在發展中。英國卡迪夫大學（Cardiff University）近日發現一種能有效殺滅幾乎所有癌細胞的方法，而且這種方法全依賴人類身體已擁有的——T細胞。

MR1刺激特定T細胞

研究團隊發現一種特定的T細胞能對癌細胞上名為MR1的分子起反應，MR1廣泛存在於不同癌細胞上。科學家發現MR1T細胞可以無分種類攻擊帶有MR1的癌細胞，包括血癌、結腸癌、乳癌、前列腺癌、骨癌或卵巢癌等等，且不傷健康細胞。

在白老鼠的實驗中，患有血癌的老鼠在注射該特定T細胞後，會出現腫瘤受抑制跡象，壽命較無接受治療的長。團隊稱該T細胞為「MR1-restricted T-cells」。

團隊目未研究出詳細機制，說明MR1分子對該T細胞的作用。但相關的發現令人興奮，研究團隊稱這可能有助開發全新的抗癌藥物。

目前以利用T細胞進行的抗癌治療已經存在，其中一種是名為CAR-T，嵌合抗原受體的治療法。不過CAR-T療法需要動用生物工程改造細胞，而且只對部分癌症有效，並非廣泛適用。

有關發現已在最新一期《自然-免疫學》（Nature Immunology）中刊登。