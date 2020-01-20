氣炸鍋食物致癌物超標？韓國實測最多超標2倍　專家教5招自保

【氣炸鍋致癌物超標？】氣炸鍋標榜健康方便不用油，是時下潮流之選，但真的是想像般健康無害嗎？韓國消費者協會發現，市面多款氣炸鍋炸出來的食物致癌物「丙烯酰胺」超標！

韓國消費者協會近日檢測市面10款氣炸鍋的安全和健康性。

氣炸鍋是時下潮流之選。（網上圖片）

檢測中，韓國消費者協會把冷凍薯條置於攝氏200度高溫，再按照產品說明書烹飪，結果發現，10款空氣炸鍋中4款炸出來的薯條，致癌物質「丙烯酰胺」含量超出歐盟安全標準，最嚴重的超標兩倍多。

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韓國消費者協會沒有公開相關品牌名稱，但是次檢測的10款空氣炸鍋，都是韓國市面熱銷款式。

韓國消費者協會表示，即使不放入食用油，薯條等含碳水化合物食品經過長時間高溫烹飪，會產生「丙烯酰胺」，提醒消費者烹飪時不要「炸過頭」。

知多些：氣炸鍋原理是什麼？

氣炸鍋原理是將鍋內空氣加熱，在密閉空間內形成循環熱流，使食物變熟同時失去水份，最終變得像煎炸一樣酥脆。

（cnbeta）

中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授范志紅表示，相比普通油炸，氣炸鍋烹出的食品脂肪含量確實會更低，但加熱溫度超過120℃，也會產生「丙烯酰胺」類的致癌物。

專家警告2類食品勿放氣炸鍋

其實任何工具如果不當使用，自然會產生不良後果。針對氣炸鍋，台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉就有以下5點建議，原來這2類食品不應放入氣炸鍋：（點小圖放大看）

資料來源：央視、cnbeta