【Rolex】美漢逾40年前買下勞力士　專家鑑定市值已暴升到……

家中老古董有時真的會讓人有一夕致富的可能！近日有一位名叫David的美國空軍退役軍人，他帶著他在1970年代入手的一款勞力士Cosmograph（Daytona）參加了美國一個全國巡迴的古董鑑定節目，經過鑑定師的估價後，David驚覺他當年以約346美金購入的手錶現在市值到底有多高，他甚至在節目上直接做出一個浮誇的四腳朝天來表示他的震撼程度。

美國公共電視PBS旗下節目Antiques Roadshow顧名思義就是會開拔到美國各地去徵集地方人士家中塵封的珍寶，在最近一集的節目中，Antiques Roadshow是跑到北達科他州Fargo市的Bonanzaville「尋寶」，結果一如前面所述，退伍軍人David拿着他在1974年隨著部隊駐守泰國期間所買到的一款Oyster Cosmograph Reference No. 6263 "Paul Newman" 到節目上鑑定價格……

聽到驚人市值嚇到四腳朝天 點圖看看David誇張反應及他的勞力士錶↓↓↓

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David表示他當年是因為聽說勞力士是製作潛水錶著名的厲害品牌，所以加深他想要入手這只Cosmograph的決心，他在1974年11月下訂，隔年4月拿到這隻錶，當時買這錶共花了他將近一個月薪水的345.97美金，雖然說那時還是以九折買下，但David在一時失心瘋買下手錶後覺得實在太貴重，反而捨不得戴，所以最後就直接把錶放在保險箱中，一放就是超過40年——當然期間他還是偶爾會把手錶從保險箱裝拿出來把玩一下，但基本上它就是屬於全新的狀態。

驚人的是，David除了完整保留Cosmograph手錶，他連當年隨着手錶附上的保證卡、說明書以及錶盒等也都留着，所以當節目聘請的鑑定師Peter Planes一看到這些原廠文件時也感到很驚豔，他說現在光是這些文件就可能有超過2000美金的價值，這已經超過David當年入手手錶價格的五倍有餘了。

Peter Planes接着說到Cosmograph Reference No. 6263“Paul Newman”在當今的二手錶市場中非常受到收藏家歡迎，一般來說狀況好一點的6263現在行情有個40萬美金並不誇張，關鍵原因當然就跟保羅紐曼在1969年的《獲勝》（Winning）這部電影中佩戴過這款錶有關，然而剛剛說的是40萬美金是指「狀況好一點」，那麼David這款6263到底現在值多少錢呢？

Peter Planes說因為手錶本身在今日來說就是個稀有的高人氣收藏型號，而且它還長期被放在保險箱內，狀態接近全新，加上原廠的盒單都齊全，因此Peter Planes認為David的6263絕對可以賣到比一般同型號款式更高的價格，他推估如果現在拿到市場上去，應該可以喊價喊到50至70萬美金之間，換句話說，在David買下這隻勞力士手錶的40多年之後，手錶身價暴漲1400至2000倍之多！也就是若David有意要出售這款錶，那麼他至少可以賣到超過港幣380萬，這也難怪他聽到鑑定師的估價後會有一個超大又誇張的反應了。

David保存老錶的用心，在這一刻看來都值得了，就看他之後會不會想要選擇出售，還是繼續保留這只超稀有珍貴的Cosmograph當作傳家寶似乎也不賴。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：家中老錶別亂丟 美國老兵收藏的勞力士Cosmograph計時錶今日價格三級跳！】