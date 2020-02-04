【武漢肺炎】中國要求各國半夜撤僑　韓媒踢爆原因竟然是......

武漢肺炎延燒至今，確診人數超過2萬大關，僅中國境內便佔近九成，嚴峻情況使世界各國開始撤離僑胞，並實施入境檢疫，防衛病毒入侵。然而據韓媒觀察發現，各國撤僑班機幾乎都是摸黑載人、天亮飛離，其原因其實「事關中國國家威信」！

由於武漢肺炎疫情擴大，不少國家紛紛以包機或專機等方式撤僑，台灣地區滯留武漢的台商也終於在昨（3日）包機回台，不過若觀察各國僑胞離境時間，會發現幾乎全集中在深夜至凌晨時段。據韓國媒體《channel A》表示，這其實不是巧合。

各國僑胞離境時間，幾乎全集中在深夜至凌晨時段。（channel A影片截圖）

韓國政府高層官員日前私下向媒體透露，中國政府要求他們撤僑包機必須晚上抵達、天亮前離開，因為「中國政府不想讓人民看到外國人白天逃離中國的樣子」。甚至原本說好的2架撤僑班機，也因中國表示「不想看到太多台飛機走」，才分次前往。

該節目播出後，韓國論壇上砲聲隆隆，紛紛表示「無法理解」、「真的很自私，給全球帶來麻煩，卻還在講國家威信」。

熱心網友轉貼此新聞，也對這種掩耳盜鈴的方式感到相當無言，「這反而損國家威信好嗎」、「中國並不是在乎國際上的威信，而是政府對牆內人民的威信」、「怕牆內人看到別人逃得走羨慕」、「中華文化陋習，死愛面子」。

也有人搞笑回應「大白天的不能撒嬌（撤僑）啦」、「撒嬌當然只能晚上做」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】