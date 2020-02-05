【武漢肺炎】繼特朗普當選　《The Simpsons》27年前又再神預言？

美國長壽喜劇動畫影集《阿森一族》（The Simpsons）繼2000年指出特朗普當選美國總統後，再傳出另一次神預言！

自中國大陸武漢傳開的新型冠狀病毒武漢肺炎肆虐全球，目前全世界確診逾2.4萬例、死亡累計494例。日前網友指出，1993年播出的某一集裡，早就對世界警告過冠狀病毒的危機。

此集標題為《Marge In Chains》，描述春田市（Springfield）市民訂購來自日本的果汁機，寄送前遠在日本包裝果汁機的工人說「請別跟主管講我感冒了」，隨後還向盒子咳了一下。於是病毒不知不覺跟着果汁機進入美國，讓春田市陷入病毒危機，多數人民都受到感染。

《The Simpsons：Marge In Chains》劇集截圖（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 19 + 18 + 17

雖然故事中病毒的起源地是日本而非武漢，不過造成大規模的恐慌與混亂，這景象與今日武漢肺炎的狀況非常相似，不少粉絲驚呼《The Simpsons》再次預言了全球的重大事件。

網友於Twitter上表示：「《The Simpsons》再度神預言！1993年二十七年前播出的集數」、「《The Simpsons》1993年二十七年前播出的集數嚇壞我了」、「《The Simpsons》怎麼會知道？」。

網友更直接把動畫裡新聞播報畫面的「大阪流感」，改成「冠狀病毒」，更符合當下的情境。

網友於Twitter上表示《The Simpsons》再度神預言。（Twitter@CryptoWhale）

延伸閱讀：

《南方四賤客》諷刺中國被禁播！主創「習完全不像小熊維尼」道歉文網笑歪

武漢肺炎蔓延！Netflix資訊節目《流行大百科》教你了解病毒防疫

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】