從腦中風死亡率第3高地區變全國最長壽　一個飲食習慣改變長野

世界說
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中國人總說「藥食同源」，許多食物即藥物，它們之間並無絕對的分界線。那麼相對應地，我們的日常飲食，其實無形中對健康造成影響。日本綜藝曾調查過日本的長壽問題，結果完全印證了這句話。

日本壽命長度倒數第一的青森縣，他們的健康狀況這麼糟糕，其中最重要的原因就是他們愛吃口味重的食物，攝入的鹽分過量。但是人類的喜好無法輕易改變，讓吃慣了重口味食物的成年人突然改吃清淡食物，還是很難做到的。

與此相對應的，節目組注意到了在19年的人口統計中長野縣的男女平均壽命都榮登榜首。其實長野縣民們曾經口味也挺重，鹽分攝取量不比別的縣少，1980年腦中風死亡率是全國第3名。

30年前腦中風帶走了無數年輕的生命，30年後平均壽命卻是日本最高，讓他們的健康狀況發生改變的原因是……（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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有這樣認真的性格，不管是制定規則的人，還是被規則約束的人，都能一步步腳踏實地地做正確的事情。不管什麼樣的天災人禍，在這個地區都不是問題吧！

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【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】

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