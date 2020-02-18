韓破格美女主播挑戰24小時No Bra　直播真空上陣　推廣女性自主權

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韓國美女主播林賢珠，過去曾打破女主播不能戴眼鏡播報新聞的規則，戴起細框眼鏡上主播台播報。近日她參與節目《Serise M-人類一定要穿內衣嗎？》，又大膽挑戰一整天「No Bra（不穿內衣）」，鼓起勇氣「真空」參加直播節目，引起話題。對此，部分網友認為林賢珠是在炒新聞，她也親上火線回應，表示自己是要告訴女性朋友，「穿不穿內衣只是一種選擇」。

真空上陣全國直播　點圖瀏覽林賢珠挑戰過程↓↓↓

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外型亮眼的韓國MBC電視台主播林賢珠（音譯，임현주），近日參加節目舉行的「24小時不穿內衣」挑戰，在拍攝中她當場隔着襯衫脫下內衣，勇敢開始這項挑戰。剛換上要在節目中穿的衣服後，林賢珠顯得有些緊張，雙手時不時護住胸前，不停深呼吸、調整姿勢。不過林賢珠穿的是質料較厚的深色套裝，因此旁人也很難看出來她沒穿內衣，這讓她漸漸卸下心防，神情愈來愈自然，主持的節目也順利結束。

林賢珠表示，這項挑戰需要努力鼓起勇氣，雖然一開始會不習慣，但改變是慢慢發生的，希望透過這次的行動可以鼓勵女性勇敢嘗試，打破社會大眾的傳統思維。

在節目播出後，林賢珠的勇敢挑戰，卻掀起網友正反兩面的評價。許多人讚賞她拋開束縛、顛覆傳統的創舉，但也有部分網友認為林賢珠是在炒新聞、博版面。對此，林賢珠也直接在社交媒體Instagram上作出回應，澄清自己不是在鼓吹女性不穿內衣，她希望帶給大眾的觀念是穿不穿內衣只是一種選擇，認為自己的挑戰是一項重大的改變，若是外界能給予更多的尊重與包容會更好。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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