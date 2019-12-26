台網友一句「寧重遊日本也不去韓國」　掀第N次哈日族vs韓迷大戰

說到出國，基本款的韓國、日本或泰國是大部分第一次出國會考慮去的地方。但韓國和日本都去過的人，竟然一致認為「寧願重遊一次日本，也不願去一次韓國」？真的有這回事嗎？近期有台灣網友在板上討論，韓國真的有這麼無聊嗎？首爾就像是會下雪的台北而已，明洞逛起來就跟西門町一模一樣？引起眾多網友爭相討論。

首爾是不少人首次遊韓國的熱門選擇。（Alexandre Chambon/Unsplash）

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韓國去完不想再去？看看台灣網友怎麼說

「現在想去韓國只因為想看主場演唱會，其他都還好沒什麼興趣」、「首爾的確和台北差不多，避開首爾應該會好些」、「玩的部分不能說一定好玩，但是吃的方面絕對沒問題，前提是不討厭辣」、「台灣哈韓，所以跟台北差不多」、「很無聊。然後我不吃辣所以食物GG。購物也沒有日本好買。身邊說韓國好玩的通常都很哈韓，不然普遍都覺得……」、「明洞就真的西門町啊」、「不至於無聊到爆，但輸日本很多」、「韓國超無聊的，但是化妝品真的好買」。

不只韓國本身被討論，眾多網友覺得比較起來，日本絕對是完勝韓國，不管是東京迪士尼樂園、幾千年的文化歷史都是經典，完全是壓在地上打。「第三天就完全不想再吃韓國食物，在日本完全不會有這問題」、「日本不論旅遊的深度或多樣性還有包裝都大勝」、「日本的街道很乾淨舒服。韓國的街道，廣告貼的亂七八糟。感覺上髒髒的」、「日本去N遍了，韓國去1次就不想去了」、「去韓國回來有種好像沒出國的感覺。還是比較喜歡去日本～」。

有網友表示韓國去得多會生厭，日本卻沒這問題。（Sorasak/Unsplash）

不過也有許多網友認為如果單純是想去買化妝品、批韓貨，首爾是個不錯的選擇，但不能因為首爾就一竿子打翻一船人，韓國也是有非常多值得去探索的地方，像美景與美食！「去6次覺得好玩耶，可能我都走風景路線，釜山濟州島大邱風景很美呀」、「我覺得釜山的海很美，慶州也不錯」、「超好買衣服跟化妝品，梨大新村地下街等等，年尾想再去一次買冬衣，其他景點像景福宮清溪川也不錯～」。

更多撐韓國旅遊的留言：「為了食物會去+1，一般的泡菜，大醬湯飯就超好吃了……」、「滑雪便宜可以、食物也可以，其他的就真的無聊」、「韓國真的很多好吃的，豬肉湯飯、韓國魚板、韓式炸雞、煎餅、孔陵一隻雞、韓牛、雪濃湯」、「去過韓國四次還想再去！印象最深刻是去雪嶽山，超美！」、「很想專程去拍證件照XD」、「秋冬景色很漂亮啊！楓葉銀杏都很厲害，但又比日本便宜不少」。

不論日本與韓國，都有各個獨具特色的地方，只要有達成自己設定的旅遊目的，就會產生滿足！只要功課有做好，就能找到自己心中覺得最值得品嘗的美食或觀看的美景，不管是日本韓國都可以去欣賞他們的美哦！

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