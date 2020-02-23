《上流寄生族》奪奧斯卡　靠這位韓國「最上流」三星家族「金主」

韓國電影《上流寄生族》成為首部非英語發音的奧斯卡最佳影片，導演奉俊昊成為繼李安後第二位獲最佳導演的亞洲名導，作品也拿下最佳國際電影、原著劇本，成為最大贏家。這部片諷刺韓國的貧富差距，製作本片的CJ集團副會長（副董事長）、本片監製李美敬（Miky Lee），卻來自韓國最富有的家族。

李美敬現年61歲，祖父是三星（Samsung）集團創辦人李秉喆，父親是李秉喆的長子李孟熙，三星集團副會長（副董事長）李在鎔是她的堂弟。李美敬現任CJ集團副會長，會長則是她的胞弟李在賢。

CJ集團1990年代從三星集團獨立出來，CJ的意思是「第一製糖」，原本以食品業為主，後來在李美敬推動下，逐步發展成娛樂產業王國。CJ集團旗下CJ娛樂媒體公司由李美敬主導，是韓國最大媒體集團之一，業務遍及電視、韓國流行樂、電影製作和電影院，至少在6個國家有子公司，市值達3.7萬億韓圜。

《上流寄生族》的上流金主李美敬（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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開課受挫 立志推廣韓文化

李美敬在美國哈佛大學亞洲研究碩士班就讀時，也開設韓文課。讓她難過的是，學生不選她的課，而去學日文或中文，日文在1980年代很時髦，中文則很有用。2014年她接受彭博市場雜誌採訪時說：「我這輩子痴迷於推廣韓國文化，就是從那時開始的。」

奉俊昊致謝詞時說：「李副會長是電影、電視、音樂的大粉絲，她是真正的影癡，看過無數電影，更將她美好的熱情帶到商業世界中。」

聽完李美敬的奧斯卡獲獎感言後，荷李活一位熟識李美敬的人對外交政策期刊記者凱恩發表感想說：「李美敬作為製片人，數十年如一日在幕後努力工作，為韓國電影勾勒願景，物色人選，搭建商業架構，使其能夠達到今日的高度。」

砸大錢投資 換夢工廠經驗

研究電影與媒體的哈佛大學博士候選人裴卿允說，「《上流寄生族》談的是韓國整體與財閥之間的寄生關係，電影抨擊這個體系出了問題，但電影就是這個體系製作出來的」，《上流寄生族》在歐美國家電影獎評選活動中不斷得獎，這段風光的時間在李美敬的謝詞中結束，涵義深刻。

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《上流寄生族》能成為奧斯卡最佳影片，是李美敬耕耘多年的成果。1995年，荷李活重量級人物史提芬史匹堡等人創立夢工廠電影公司時，李美敬投資3億美元，換得夢工廠電影在亞洲的發行權，以及李美敬製片團隊到夢工廠學習的機會。一位曾與李美敬合作的原三星顧問表示，李美敬得到與夢工廠合作的機會，為她後來的成功奠定基礎。

在美人脈深 宣傳助攻得獎

此外，李美敬還是舉辦奧斯卡獎評選和頒獎典禮的美國影藝學院會員，在美國影視圈交遊十分廣闊。

韓國媒體報導，CJ娛樂媒體花了850萬美元放映電影、投放廣告和舉辦宣傳活動，爭取《上流寄生族》拿下奧斯卡獎。CJ不願證實這個金額。挪威奧斯陸大學韓國研究專家吉洪諾夫說，韓國「財閥掌控流行文化產業，就像掌控半導體、船舶和汽車製造業一樣」。

韓國電影經常傳播左派、民粹、仇富的訊息。裴卿允說，韓國電影反而大多由財團資助拍攝。

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