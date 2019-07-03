【上流寄生族影評】石頭、地下室含政治隱喻？社會底層的絕望吶喊

薛西弗斯後來成功推動巨石了嗎？

奉俊昊的電影娛樂性豐富，常常在類型電影裏面展現出嚴峻的社會批判，我們在《殺人回憶》裏面透過一起連環凶殺案看到對於時代演進的恐懼，《韓流怪嚇》則是底層階級的黑色幽默革命，時移至今，《上流寄生族》的前半段刻意用黑色喜劇作為包裝，顛覆翻轉後半段的濃厚悲劇色彩，對於歷史、國族以及社會都有着墨，讓《上流寄生族》的貧窮階級，成為永遠不得翻身的底層。

《上流寄生族》一如奉俊昊的往常電影一樣，擅用符號象徵，即將出國的敏赫（朴敘俊飾演）送給金基宇（崔宇植飾演）一塊石頭假山，被基宇稱「很有象徵性」，但是基宇卻不知道怎麼形容石頭的象徵性。

我感覺，這塊石頭已經緊緊黏着我了。

這塊「石頭假山」的象徵意義竟然是…（《上流寄生族》劇照）

基宇無論是淹水、睡體育館都必須緊緊抱着這塊石頭，就連自己的生命都差點葬送在這塊石頭上，象徵性的意義在哪？難道其實是笨重的生命嘲諷？

不只是石頭，《上流寄生族》瀰漫的貧富差距，看似是窮人的自我嘲諷，其實是對於現實生活的無力反抗，朴社長（李善均飾演）恪守道德至上的原則，痛恨吸毒，痛恨不正常性關係，但在四下無人之際又能與妻子公開玩性遊戲，套用一句片中台詞，「有錢人都會很善良」，有錢的人做甚麼都對，他們的慾望及倨傲，都顯得較為高貴。

朴社長在四下無人之際與妻子公開玩性遊戲。（《上流寄生族》劇照）

觀眾可以投射自我進入這群貧窮人，看他們如何使用高端的計謀順利寄生於有錢人家，基宇與女學生朴多惠（玄升玟飾演）相戀，卻曾自卑表示「我真的能站在這群人之間嗎？」心裏以為等到多惠上大學，就能夠與之戀愛，但終究是一場空。吃飽，睡飽，談戀愛，這不是一般人的基本權利嗎？

其實不是。

劉慈欣寫《贍養人類》時，直接表明富人與窮人是不同的物種，等同於人類與動物，這樣的科幻卻成了預言，在這部電影裏面體現。

歐洲白人入侵美洲大陸，成為當地的主人，他們稱自己是拓荒者，將印地安原住民驅趕離開他們的家鄉，但在多年後的《上流寄生族》卻將印地安人成為他們生日聚會的娛樂環節，悲劇就是悲劇，無論怎麼添補修飾，都不會變成喜劇，而是更慘烈的悲劇。

那些低下的，貧困的，只能待在那裏呢？《上流寄生族》裏面講得很明白，他們只能待在地下室，所以金家人住在半地下室，窺探着與他們相同的中下階級，朴家人卻能住在坡道上段，一步一步走上樓梯抵達各自的房間。

主角一家居住的「地下室」隱含着秘密。（《上流寄生族》劇照）

一場暴雨，富人認為是淨化空氣，窮人的家園卻差點完全被覆滅，無家可歸。

朴家人的地下室，則隱含着更多秘密，有人在暗無天日的底下過着杳無音息的生活，甚至就像戰亂時期的北韓人，諷刺的是女管家還有一段模仿北韓主播的喜劇戲，直接挑明這不只是階級的碰撞，也是南北韓的曖昧複雜情結。

既然我們擁有沉甸甸的巨石壓迫，擁有無可抹滅的氣味，那我們該怎麼辦，才能挑戰上層階級呢？

可以透過教育。

教育真的能為社會底層帶來希望嗎？（《上流寄生族》劇照）

金家人透過家教、管家以及司機等形式，教導朴家人如何生活，這讓電影的前半段變得特別勵志，看似無能的底層階級也有機會獲得美好生活。直到他們遇到另一個家庭，在地下室裏面，同為貧窮的夫妻。

歷史上已有太多的明訓顯示，我們之所以會在每一場戰爭潰敗，多半是因為相同階級的鬥爭，兩家窮人面對彼此的存在，都感到恐懼，深怕於自己有如「寄生蟲」的意象會崩解，其實他們的存在更為薄弱。我們可以清晰看見的是，在那場大雨沖刷來臨之後的戲，以為成功塑造全新完美形象的金家人，在那一瞬間又退化了，那一幕他們真的就像蟑螂一樣，躲在床下，躲在桌子底下，就怕被有錢人發現。

多麼卑微。

有影迷視宋康昊為《上流寄生族》的靈魂人物。（《上流寄生族》劇照）

《上流寄生族》的劇情繁瑣且有條理，接下來更進一步展現窮困人民的無限迴圈時，悲劇發生，生日宴會展開屠殺，朴社長急着救自己的小孩，面對眼前多日未洗澡即將死去的殺人犯，摀着鼻子，只想拿起車鑰匙趕快離開。就是這一幕。

金基澤（宋康昊飾演）始終為自己的氣味所自卑，即便朴社長多次表示「那不是臭味」，仍讓他有所介意，實際上他極有自尊心，不堪被羞辱，雖然就連他的妻子都可以在子女面前嘲笑他。用教育也沒機會挑戰上層階級了，畢竟他們擁有一切。

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+ 6 + 5 + 4

只能用暴力了。列寧曾在《國家與革命》寫着：

資產階級國家由無產階級國家（無產階級專政）代替，不能通過『自行消亡』，根據一般規律，只能通過暴力革命。

但這依舊只是空想，所謂的馬克思主義終究只是浪漫思維，窮人就是窮人，富人就是富人，猶如達爾文的物競天擇理論，這世界本來就有着高低之分。金基澤用暴力殺害了朴社長，隨即遁逃進地下室，過着無人知曉的日子，繼續寄生在往後的每一戶人家裏面，包括德國人，包括往後的富人們。

《上流寄生族》的結尾尤其完美，基宇在經歷妹妹過世，父親逃亡之後，再加上腦部受損，總會不由自主大笑，似乎這麼基本的情緒表達，已經成為革命失敗的窮人唯一娛樂。透過摩斯密碼，基宇得知自己的父親潛藏在地下室裏面，他極欲想救出父親，精彩的是故意透過旁白畫外音，讓人以為他日後賺大錢拯救父親的計劃實現，沒想到空想依舊是空想，他還是只能躲在半地下室裏面，努力策畫自己的未來，希望自己可以救出爸爸。

沒有計畫，就是絕對不會失敗的計畫。所以每個計劃都終將失敗。

這一幕被影迷視為戲中一家人最幸福的一刻。（《上流寄生族》劇照）

《上流寄生族》無疑是非常高水準的電影表現，無論是電影技術、演員演技以及時間差的走位編排，都是今年最讓人耳目一新的娛樂佳作，奉俊昊的通俗劇往往綿裏藏針，足以讓觀眾窺視韓國社會最不堪的一面，宋康昊也一樣演得極好，是卑微的庶民，就像你我一樣，只是最後仍不敵命運的捉弄。

我們往往笑着神話裏面的薛西弗斯，笑他千百年只重複一件事，把圓滾滾的巨石推上山，殊不知那只是徒勞，巨石終究會滾下來，我們一切的努力革命，歷盡千辛萬苦後還是要重頭再來。

其實這樣的故事，才是屬於我們真正的隱喻。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】