《上流寄生族》涉抄襲印度電影？製片指橋段倒模　勢以牙還牙提告

南韓電影《上流寄生族》在奧斯卡上勇奪4項大獎，導演奉俊昊被譽為「南韓之光」，也成功讓這部電影再次受到大眾討論。印度製片人P. L.德納潘（Thenappan）卻指控《上》片是抄襲1999年他製作的電影《Minsara Kanna》，將會聘請國際律師提出訴訟。

P. L.德納潘接受印度媒體訪問時表示，《上流寄生族》的劇情和自己在1999年製作的電影《Minsara Kanna》極為雷同，接下來將會聘請國際律師提出控告，並且會索取賠償。他不滿過去許多印度片被其他國家的電影控告抄襲，這次只是要「以牙還牙」。

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不只如此，就連《Minsara Kanna》電影男主角都認為有抄襲之嫌。而該片導演卻抱持不同看法，直言《上》片雖然有抄襲之嫌，但若《Minsara Kanna》因此而引起國際舞台的關注，就能讓更多人能知道這部電影。

《Minsara Kanna》劇情講述一個有錢太太因為討厭男人，公司所有職員都是女生，男主角因為愛上她，用盡辦法成功當上了她的司機兼保鑣，最後還把弟弟和姊姊都安排進家裡工作的故事，屬於浪漫喜劇片。對於抄襲指控，《上流寄生族》的電影公司CJ娛樂則表示還沒有收到相關信函。

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