武漢肺炎│韓國重災區瘋搶KF94口罩　大邱E-Mart外現超長人龍

韓國新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）大爆發，昨（24日）新增231宗新冠肺炎確診病例，創下單日新高，今（25日）又新增60例，確診累計達893例，死亡人數有9人，成為中國以外疫情最嚴重的國家，台灣昨也宣布將升級韓國旅遊警示為第三級。其中大邱和慶尚北道地區已淪為疫情重災區，新天地教會大邱分會就佔了458例，而疫情急速惡化，造成當地民眾恐慌，這股恐慌情緒也造成口罩之亂。

E-Mart外現超長人龍 航拍照片震撼（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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韓國各地超市的口罩幾乎缺貨，價格飆漲，甚至有漲到9倍之多，大邱和慶尚北道的口罩已出現供不應求的狀態。對此，韓國保健局與連鎖超市E-Mart合作供應口罩，以每個820韓圜的價格，出售141萬個「Etiqa」KF94口罩，每人限購30個。

綜合韓媒報道，E-Mart先前在慶州、慶北7家分店已經售出81萬個口罩，而他們24日宣布將優先在大邱、慶北提供212萬個口罩販賣，沒想到大邱分店在早上10時開始營業前，外頭已大排長龍，繞了好幾圈，從早上7時已出現數百公尺的人龍，且才開賣短短2小時就售出了48萬個，達到當日的販售限制。

有現場民眾拍下E-Mart大邱分店的排隊人潮後上傳，長到異於平常的排隊人潮，看不見盡頭，各國網友轉傳和討論，美媒《CNN》記者Ivan Watson也在Twitter分享照片。

不少台灣網友看到後，紛紛留言表示：「公里級的貪吃蛇」、「這排隊人潮有震撼到」、「意大利也漲九倍，差不多」、「台灣政府先知」、「台灣還能一個五塊，真的感謝政府」。也有人認為「在買到之前恐先群聚感染」、「排到室內時，這麼多人在中央空調密閉空間內，只要有一個毒王，這幾百上千人嗯……這時候不出門最安全才對吧」。

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