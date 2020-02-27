【新冠肺炎】日本買口罩內地女疑打尖　演變成街頭4人3國大亂鬥

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新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情全球蔓延，確診數目已達8萬，發源地中國的死亡數字已有2000多宗，防疫物資口罩更是供不應求，日前中國工信部部長苗圩透露中國口罩最大產能是每天2000多萬個，然而突如其來的疫情還是讓口罩剛性需求大爆發，也有內地人轉而朝向鄰近國家購買。25日有網友在Twitter上傳一段影片，表示一名內地女性在日本橫濱排隊買口罩時，因為一個舉動慘遭路人毆打。

菲女阻內地女打尖反遭另一內地男毆打　日本人看不過眼加入戰團（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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網友於Twitter貼出一段影片，影片當中可見一名身穿黑色外套的女性被藍橘上衣的女子毆打，隨後一名男子再上前打藍橘上衣女子，這名男子也被身後另一名金髮男子「鎖喉」壓制，伴隨着女子的尖叫、一旁的腳踏車倒地，才有路人上前制止。

貼出這段影片的原文指出，黑色外套的是內地女子，她插隊買口罩遭到藍橘上衣的菲律賓女子出言制止，兩人由口角轉為肢體衝突，而出手打菲律賓女子的則是與內地女子同行的插隊者，最後也被看不下去的日本金髮男子從後方鎖喉撂倒在地。

另有人指出這件事發生在25日，事發地點是日本神奈川縣的橫濱市，主因是中國籍女子插隊買口罩，卻讓四個人打成一團，貼文網友表示，這四個人、來自三個國家，卻都會因為這件事遭到日本法律的處置。貼文一出也引來不少內地人反感，紛紛表示「作為中國人，我替你們害臊」、「和國內沒兩樣」，認為在國外因為插隊大打出手，很不體面。

內地人在日本因為買口罩大打出手的消息也登上日本媒體，有人感嘆因為疫情升溫，導致不少地方出現對華人的歧視，如今又被不理性的內地人這麼一鬧，擔憂引發排華的日子也不遠了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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