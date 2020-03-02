【慎入】全球暖化求生艱難　北極熊「食兒充飢」愈趨常見

全球氣候危機日漸加劇，人類的過度開發和排放廢氣使得地球的生態環境逐漸毀壞，全球暖化也逐漸惡化，近日南極更出現單日破20度的高溫，令科學專家相當擔憂。另外，北極地區由於氣候變化和人類開採化石燃料的緣故，導致冰層正加速融化，北極熊面臨糧食短缺，出現自相殘殺的現象，甚至出現捕食幼子的情形，更有人更捕捉到成年北極熊叼著幼熊屍頭的照片，畫面相當震撼。

圖為2009年11月20日距離加拿大丘吉爾鎮約300公里一處，一隻雄性北極熊吃下一頭幼北極熊。（Reuters）

有攝製隊曾拍到北極熊捕食幼熊情況 母親奮力阻止仍救不了孩子（點圖放大瀏覽）：

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根據英國《每日郵報》報道，由於全球氣候變化，加上人類開採化石燃料，導致北極地區氣溫上升，冰層正在下降、融化，使得北極熊無法在冰上捕捉水裏的海豹，只得被迫上岸，無法在正常狀況下捕獵，更難找到生存的所需營養，而這也使得牠們開始自相殘殺，甚至出現捕食幼子的行為。

研究人員默德溫斯基（Ilya Mordvintsev）表示：「北極熊之間的同類相食是一個長期存在的事實，我們擔心的是這種情況在以前很少見，而現在卻經常發生。」

圖為2009年11月20日距離加拿大丘吉爾鎮約300公里一處，一隻雄性北極熊吃下一頭幼北極熊。（Reuters）

在過去25年來北極的冰層至少降低了40％，默德溫斯基指出北極熊自相殘殺的案例正在增加是因為食物供應短缺，而大型雄性北極熊甚至會攻擊母熊和幼子，因為牠們較容易成為攻擊目標，尤其是母熊正在餵食幼子的時候。

除此之外，俄羅斯科學家索科洛夫（Vladimir Sokolov）也指出挪威斯瓦爾巴群島（Svalbard）的北部斯匹次卑爾根群島異常溫暖的天氣，導致浮冰和小雪消失，使北極熊的獵食受到影響，而有人甚至拍下成年北極熊叼着幼熊屍頭的照片，畫面令人震驚。

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