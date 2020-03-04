【新冠肺炎】澳洲搶購潮：超市貨架空空如也　Woolworths限購廁紙

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）蔓延之際，澳洲最大超市沃爾沃斯超市（Woolworths）4日宣布，每人限購四袋衛生紙。

澳洲也爆搶購潮 有超市貨架被搶得一件不剩（點圖放大瀏覽）：

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沃爾沃斯超市表示，為確保更多消費者能夠買到產品，每個人限購四袋衛生紙。沃爾沃斯超市在聲明中表示，「供應商提高在地生產和交貨量以回應高於平時的需求，這將有助於支撐庫存」。

儘管澳洲政府向民眾保證不必擔憂，社群媒體上依然可見，澳洲超市最近出現衛生紙、麵條、罐裝食物等貨品架上空無一物的影像。零售業者也出現口罩、乾洗手短缺狀況。

澳洲目前為止新冠肺炎確診案例已達41宗，包括一個死亡案例。

澳洲總理莫里森表示，已經針對搶購問題與澳洲兩大連鎖超市（沃爾沃斯超市、Coles超市）進行討論。莫里森向澳洲2GB電台說：「我能夠理解為什麼許多民眾會擔心並且到超市搶購。不過，這是不必要的。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】