【新冠肺炎】法國男在家隔離仍堅持跑馬拉松　反獲網民大讚因為……

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法國一名男子遵守政府新冠肺炎防疫政策，乖乖待在家中隔離，同時也不忘為在第一線的醫療人員打氣，表態支持，挑戰在自家陽台上跑完一場馬拉松。

勿讓疫情成為借口　法國男子在家隔離照跑馬拉松　露台跑完42km全馬（點圖放大瀏覽）：

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法國西南部上加龍省（Haute-Garonne）、奧斯坦尼大區（Occitanie）首府圖盧茲（Toulouse），馬拉松跑手伊利沙諾喬莫維茨（Elisha Nochomovitz）18日依照政府規定進行居家避疫時，決定在自家長7公尺的陽台上，挑戰跑完一場正規馬拉松。正規馬拉松全程42.2公里，共花了諾喬莫維茨6小時48分鐘又36秒完成。

諾喬莫維茨表示他這樣做，是為了向防疫第一線的醫護人員致敬、表態支持。「我想要鼓勵他們（醫療人員），因為他們做得很棒。在疫情期間，他們可用資源有限，有時又會受到批評，但他們做的是非常不得了的。他們才是真正的英雄。」

根據法國衛生部22日公布，目前境內新冠肺炎累計共有16,018宗確診病例，死亡病例則達到674宗。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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