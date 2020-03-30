疫情下的Blinding Lights Challenge　找父母同跳15秒高難度舞步

世界說
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受到新冠肺炎疫情影響，多地民眾出入受到限制，有長輩乾脆跟晚輩一起參加正在抖音風行的尬舞挑戰賽。美國肯塔基州路易斯維爾（Louisville, KY.）居民丹・麥法蘭（Dan McFarland）與兩位兒子「參戰」，精湛的舞姿讓他在各個社交媒體大受歡迎，被讚為「隔離英雄」。

麥法蘭父子3人參加的「Blinding Lights Challenge」是一段15秒舞步，3人為一組、其中一位還必須是父母。隨着音樂魔人The Weeknd熱門金曲《Blinding Lights》節奏響起，三個人前後進入房間、面對攝影機鏡頭，開始跳起設計好的舞步。

做運動兼增進與父母關係　疫情下大受歡迎的「Blinding Lights Challenge」（點圖放大瀏覽）：

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從社交媒體轉載自「The McFarlands」抖音頻道的影片可看到，丹皺着眉頭用手機看演員Tommy Bracco的參戰影片，兩個兒子柯林和狄倫（Colin and Dylan McFarland）走進來，一人問「你能做到嗎？」另外一人則鼓勵「爸，人民需要你！」。

丹一度流露出狐疑和為難，但一聽到兩位兒子相信他能辦到，自信心頓時暴漲，一行三人從餐廳魚貫而出、跑下階梯，來到車庫門口，開始跳起「Blinding Lights Challenge」的舞步，丹最後還被兩位兒子舉到空中、興奮地張開雙手。

從柯林和狄倫上傳抖音的另外一段影片就能發現，「Blinding Lights Challenge」的舞步其實不簡單，丹剛剛開始練習時，就出現好幾次慢半拍和雙腳打結的情況，但苦練的成果非常豐碩，抖音影片觀看次數已超過960萬，另有170萬人點讚，就連Twitter轉傳影片閱覽次數也超過612萬，有人留言指出：「人們現在就需要這個！」

@the.mcfarlands

Dad has a new-found respect for dancers after this 😂 ##bloopers ##blindinglights ##happyathome

♬ original sound - the.mcfarlands

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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